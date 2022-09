Calcio Fvg, al “Colaussi” l’Ism Gradisca perde 9-0 col Ruda

GRADISCA. Grandinata di reti sull’Itala San Marco. Al suo debutto fra le mura amiche del “Colaussi” la compagine gradiscana è ancora un cantiere aperto – ancora 13 effettivi appena a disposizione di mister Donda, ma altri, più che indispensabili arruolamenti sarebbero in arrivo – e contro il Ruda aveva più che altro la missione di provare tenere dignitosamente il campo. Sarà per un’altra volta: per ora arriva un ko destinato certamente agli archivi come la più pesante a memoria di gradiscano.

L’illusione infatti dura solo 15’: il primo pericolo un’insidiosa punizione alta di poco di Simeone, poi è Turchetti a presentarsi a tu per tu con Hales e farlo secco dopo un ottimo uno-due rasoterra con un compagno. Al 22’ altro bel piazzato dal limite, stavolta di Nobile, a lambire l’incrocio. Al 24’ il raddoppio del Ruda: rete da rapace di Lampani che gira sottomisura nel sacco un cross da destra. Il tris 3’ dopo: rigore procurato e trasformato dall’ex Tiziani. Rimpingua Bedin su velenosa punizione di giro che sorprende tutti al 35’.

Il primo tempo da incubo dei gradiscani si conclude con un altro penalty incassato, stavolta a firma Turchetti, e ricomincia già al 4’ della ripresa col tocco vincente di testa da due passi di Furlan, imitato al 13’ da un tap-in di Simeone e al 24’ da un diagonale di Turchetti su cui tenta inutilmente di opporsi di piede Hales. Il Ruda, nonostante serva ormai la calcolatrice, affronta l’impegno come fosse una finale europea. È Aristone con una staffilata nel sette ad avvicinare pericolosamente la doppia cifra, che un palo nega invece a Turchetti.