Pallacanestro Trieste, al via il lavoro per inserire Spencer. Intervento ok per Lever

TRIESTE. Operato martedì 20 settembre a Reggio Emilia dall'equipe del professor Rocchi, Alessandro Lever ha cominciato il lento percorso che, nel giro di circa due mesi, dovrebbe consentirgli di tornare sul parquet.

L'intervento chirurgico al ginocchio sinistro, servito a stabilizzare la lesione del legamento collaterale mediale, ha avuto successo non riscontrando problematiche tali da allungare i tempi di ripresa. Lever osserverà un iniziale periodo di riposo quindi sarà preso in carico dallo staff medico, dai fisioterapisti e dal preparatore atletico della Pallacanestro Trieste che lavorerà per accorciare il più possibile i tempi di recupero. Calendario alla mano il lungo bolzanino salterà le prime sei giornate del girone di andata quindi, dopo la settimana di pausa prevista a metà novembre, potrebbe trovarsi in rampa di lancio per rientrare. Possibile già nella trasferta del 20 novembre al Mediolanum Forum contro l'Armani, più probabile nel match in programma all'Allianz Dome il 27 novembre contro la Germani Brescia.

Nel frattempo occhi puntati su Skylar Spencer, il centro arrivato lunedì 19 a Trieste che il 21, davanti ai tifosi che hanno potuto assistere all'allenamento, ha lavorato con i suoi nuovi compagni. Due giorni di allenamento e sarà già partita visto che la formazione di Marco Legovich sarà impegnata nel Basketball "in" Jesolo, il torneo organizzato da Massimo Piubello che vedrà in campo anche Reyer Venezia, Ge.Vi Napoli e Nutribullet Treviso. Gare in programma venerdì a partire dalle 19, prima semifinale tra Ge.Vi Napoli e Nutribullet Treviso, a seguire il derby tra Trieste e Venezia. Sabato le finali, i biglietti sono acquistabili sul circuito Vivaticket con ingresso gratuito per i bambini fino a 10 anni. Al torneo Basketball "in" Jesolo seguirà la presentazione della Pallacanestro Trieste che si terrà venerdì 30 settembre proprio alla vigilia dell'inizio della nuova stagione. Una serata di festa nella quale, oltre alla prima squadra, sfileranno i ragazzi del settore giovanile e la formazione di Futurosa che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 femminile. Prevista un'asta di beneficenza con in palio le maglie ufficiali della stagione 2021/2022 il cui ricavato sarà interamente devoluto a favore dell'associazione #iotifosveva e una lotteria con premi a estrazione tra cui abbonamenti per la stagione 2022/2023 e abbigliamento e merchandising della Pallacanestro Trieste.