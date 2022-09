Triestina, tre match a disposizione per diventare una vera squadra

TRIESTE. L’attestazione di fiducia sul lavoro di Bonatti e del suo gruppo non era richiesta alla società ma è stata opportuna.

Il presidente Giacomini ha ribadito senza alcun indugio come la scelta dell’allenatore e dei giocatori è collocata in un progetto pluriennale. Si sapeva che il tecnico era alla prima esperienza tra i pro, così come era chiaro che l’allestimento della squadra è stato veloce ma pur sempre con un ritardo dovuto all’acquisizione a fine giugno della società dalla famiglia Biasin. Sono dati di fatto e non alibi.

Tre pareggi in quattro gare sono un bottino striminzito ma quello che manca veramente è la vittoria. La piazza critica e va rispettata anche dalla società: perché la piazza è uno dei valori principali della Triestina. Ed è anche per questo motivo che i nuovi proprietari hanno concentrato su Trieste e non altrove le loro attenzioni e i loro investimenti. Tutti sapevano che l’avvio sarebbe stato non privo di incognite e il periodo di adattamento del tecnico alla categoria e del suo gruppo era una delle scommesse. Una scommessa che è ancora aperta. I risultati acquisiti finora sono indubbiamente modesti anche se contano relativamente in questa fase iniziale. Più che altro la Triestina non ha trovato quel guizzo che di norma cancella almeno per un po’ i tanti dubbi.

Sul campo si è vista una squadra motivata ma ancora incapace di esprimere continuità nella fase offensiva e troppo spesso bucata in quella difensiva.

I singoli protagonisti hanno invece dimostrato buone qualità tecniche e anche una discreta condizione atletica. Un tanto a conferma che gli uomini a disposizione ci sono e tocca a Bonatti trovare la quadratura.

A soffrire di più in questa situazione sono come sempre gli attaccanti.

Non è un caso che i gol realizzati siano maturati su calci piazzati e da un’invenzione dalla distanza di Felici ad Arzignano. Insomma finora la Triestina non ha saputo bucare la porta avversaria su azione manovrata e nemmeno ha costruito nell’arco di un match più di una-due palle-gol. Davvero troppo poco nonostante in serie C i destini delle partite siano spesso determinati dagli episodi.

Ad ogni modo a Minesso e Ganz (o Petrelli o Adorante) non arrivano palloni puliti davanti. Anzi per loro volontà o perché costretti dall’ assetto si muovono spesso a ritroso per recuperare palloni o pressare gli avversari con grande dispendio d’energia. Entrambi dovrebbero giocare in fase di possesso almeno una quindicina di metri più avanti e in particolare Ganz sfrutterebbe al massimo le sue potenzialità muovendosi nei pressi o all’interno dell’area di rigore. Il dilemma è: questa Triestina vuole attaccare verticalizzando (Minesso troverebbe la sua miglior dimensione) o crossando in area?

Non è irrilevante anche la scarsa quantità di cross che invece un sistema con due esterni e con le sovrapposizioni dei terzini dovrebbe garantire.

Insomma le questioni irrisolte sono molte e il lavoro da fare è parecchio. Un lavoro che nelle prossime settimane dovrebbe tradursi in una maggiore fluidità sul campo. Ci sono tre occasioni da non sprecare. A Trento sarà un crash test perchè la formazione di casa, votata alla manovra più che al contenimento, specie al Briamasco sa farsi valere. Seguirà la partita con la Virtus Verona che è avversario con il quale l’obiettivo raggiungibile è la prima vittoria al Rocco. Seguirà la trasferta di Sesto San Giovanni contro una squadra modesta dove servirà il mestiere e la classica partita sporca. Al termine di questo ciclo si capirà di che pasta è fatta l’Unione e quale ruolo potrà recitare in questo campionato, nonostante l’handicap iniziale.