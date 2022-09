Gli orari delle gare della Triestina fino alla fine di dicembre. Derby con il Padova alle 18

TRIESTE. Nove partite alla domenica, quattro al sabato (per entrambi i giorni divise fra le 14.30 e le 17.30), due mercoledì alle ore 18, fra cui il derby al Rocco con il Padova, e persino un venerdì, quello del 23 dicembre per il ritorno a Pordenone: questo il calendario delle gare della Triestina da adesso a fine 2022, comunicato dalla Lega Pro. Di sicuro, in questo periodo per la Triestina nessun posticipo in diretta Raisport, per il resto qualche cambiamento di orario è sempre possibile tramite accordi fra società. Gli impegni per l’Unione riprendono come noto da sabato prossimo, quando la squadra di Bonatti sarà impegnata a Trento (inizio 14.30). A seguire, domenica 2 ottobre alle 17.30 l’impegno casalingo con la Virtus Verona, poi sarà la volta della trasferta in casa della Pro Sesto, domenica 9 ottobre alle 14.30 (senza dimenticare che mercoledì 5 ottobre, con orario da definire, ci sarà Triestina-Arzignano di Coppa Italia). L’Unione tornerà al Rocco domenica 16 ottobre per affrontare l’Albinoleffe (inizio 17.30), per il primo di due match casalinghi consecutivi. E il secondo è uno dei match più attesi della stagione, ovvero il derby contro il Padova, che stavolta andrà in scena in un’infrasettimanale: al Rocco infatti l’ennesimo capitolo della storica sfida tra rossoalabardati e biancoscudati si giocherà mercoledi 19 ottobre con inizio alle 18. A seguire la Triestina farà visita alla Juve Next Gen domenica 23 ottobre (14.30), per poi tornare al Rocco ero il Mantova degli ex Procaccio e Mensah domenica 30 ottobre alle ore 14.30. Si prosegue poi con Pro Patria-Triestina domenica 6 novembre (17.30) e Triestina-Renate sabato 12 novembre alle 17.30. Ed eccoci a un altro appuntamento sentitissimo dai tifosi alabardati, il derby con il Vicenza: allo stadio Menti l’appuntamento è per sabato 19 novembre con calcio d’inizio alle 17.30. Dopo il match casalingo contro il Lecco di domenica 27 novembre alle 17.30, ecco un’altra infrasettimanale: a Piacenza si giocherà mercoledì 30 novembre alle 18. Ed eccoci al mese di dicembre: Triestina-Feralpisalò domenica 4 alle 14.30, Sangiuliano City-Triestina l’11 dicembre alle 14.30 e Triestina-Pergolettese sabato 17 dicembre alle 14.30. Chiusura d’anno all’antivigilia di Natale: Pordenone-Triestina si giocherà infatti venerdì 23 dicembre alle 14.30.