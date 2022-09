Basket, Futurosa vince e convince nel primo test. Coach Scala: «Difesa da migliorare»

TRIESTE. Prima amichevole del precampionato per Futurosa, a segno 82-48 nel match disputato sabato scorso all'Allianz Dome contro le slovene del Domzale.

Prova convincente per la formazione di Alessio Scala che nel prossimo fine settimana, a Lignano, testerà il suo livello di preparazione nel quadrangolare che la vedrà in campo contro Stella Azzurra Roma, Vicenza e Udine.

Si tratterà di un primo test davvero utile per valutare il livello di competitività della squadra contro avversarie che disputano il suo stesso campionato.

«Il match di sabato scorso, aldilà del valore delle nostre avversarie, è stato importante per fare un primo punto della situazione dopo quasi un mese di allenamenti - l'analisi di coach Scala - È stato uno scrimmage utile per provare le soluzioni offensive e difensive sulle quali abbiamo lavorato in vista del campionato. Sono soddisfatto di come la squadra si è espressa in attacco, qualcosa da migliorare invece sugli automatismi difensivi. Un match intenso, buono per testare il livello di fisicità che dovremo portare in campo nella stagione che sta per incominciare. Nella prossima Serie A2 ci troveremo di fronte avversarie che metteranno grande pressione sulla palla: abituarci a tollerare il metro arbitrale e attaccare sopportando i contatti sarà fondamentale».

A poco meno di tre settimane dall'esordio in campionato, previsto per sabato 8 ottobre a Broni, Futurosa attende adesso con curiosità il quadrangolare del prossimo fine settimana che la vedrà in campo contro avversarie che disputeranno il prossimo campionato di serie A2.

«La Stella Azzurra Roma giocherà nel girone Sud ma Vicenza e Udine saranno due delle compagne di viaggio della prossima stagione - ricorda l’allenatore Scala - Saranno partite che ci proporranno un livello di difficoltà certamente superiore rispetto a quello dell'amichevole di sabato scorso contro Domzale, utili per capire a che punto è arrivata la nostra preparazione. In questo primo mese abbiamo cercato di gestire i carichi di lavoro differenziando la preparazione in base alle esigenze delle singole giocatrici».

Al torneo di Lignano primo match venerdì 16 settembre alle 19.15.

Sabato Futurosa sarà in campo contro Vicenza, domenica gran finale con il derby contro Udine.