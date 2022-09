Monfalcone, dopo 15 mesi di assenza l’hockey prato torna in campo

MONFALCONE. Sono passati 15 mesi dal giugno 2021, data dell'ultimo incontro ufficiale disputato dalla Fincantieri Hockey, nel mezzo ci sono stati, oltre alla pandemia, il ritiro della squadra dal campionato di A2, lo stop alle attività, un cambio dirigenziale e la rinascita dalle ceneri con un nuovo progetto che punta a rilanciare il glorioso movimento dell'hockey su prato monfalconese.

Domenica 18 settembre a Villafranca, in provincia di Verona, la rinata Fincantieri disputerà la Coppa Federale, preludio del campionato Under 21 che si svolgerà in autunno e del campionato di serie B che prenderà poi il via in primavera. Si riprende con una squadra, appunto, in età under, che però disputerà anche i campionati senior, con 3 chiocce come Roberto Weis (una sorta di allenatore-giocatore anche se ufficialmente il tecnico risulta essere il caposezione Massimo Galifi), Emilio Bradaschia e Stefano Saturno a portare il loro bagaglio di esperienza come contributo in rosa.

“E' una grande gioia poter tornare in campo dopo oltre un anno di stop – racconta Massimo Galifi, erede di Paolo Pacor al vertice della sezione hockey – la squadra è composta quasi esclusivamente da giovani, anche Under 18, che intendiamo far crescere per dare un futuro alla disciplina sul territorio. Non ci sono obiettivi di risultati, l'unico traguardo che ci poniamo è quello di crescere e migliorare passo dopo passo. Questo vale anche per la struttura del gruppo dirigente e per la ricerca di risorse, abbiamo bisogno di sponsor, partendo da zero”.

A fine agosto la Fincantieri ha iniziato la preparazione e completato l'iscrizione ai campionati. Primo appuntamento è il torneo di Villafranca nel quale la squadra della coppia Galifi-Weis affronterà i padroni di casa e la Cuscube Brescia, compagini di categoria superiore e di esperienza nettamente diversa.

“Sfrutteremo l'occasione per amalgamare il gruppo e per cercare la miglior condizione fisica. A ottobre e novembre disputeremo il campionato Under 21 (cui la società biancoceleste non partecipa da oltre 10 anni, ndr) e non staremo fermi nemmeno in inverno. Giocheremo anche la stagione indoor proprio nell'ottica di far giocare ai giovani più partite possibili”.

La Fincantieri ha programmato gli Open Day per far provare l'hockey a tutti i ragazzi che volessero cimentarsi (il prossimo è in programma domani nell'impianto di via Atleti Azzurri dalle 16 alle 18) e stretto una collaborazione con l'Hockey Trieste 2012 dal cui gruppo arriva parte del roster tesserato per i campionati.