Pallanuoto Trieste, diramati i calendari della Coppa Italia maschile e femminile

TRIESTE. La stagione agonistica della pallanuoto nazionale inizia sempre più a scaldare i motori.

La Federnuoto ha diramato i gironi e le date della Coppa Italia 2022-23 che prenderà ufficialmente il via sabato 8 ottobre.

A livello maschile la Pallanuoto Trieste allenata da Daniele Bettini è stata inserita nel girone D assieme ad Ortigia Siracusa e Roma Nuoto. Le squadre giocheranno nella piscina di Ostia. Nel girone A sono state inserite An Brescia, Rari Nantes Salerno e Posillipo; nel raggruppamento B Pro Recco, Quinto, Nuoto Catania e Bogliasco; infine nel concentramento C giocheranno Rn Savona, Telimar Palermo, Anzio e De Akker Bologna.

Il primo incontro si disputerà sabato, con match finale in programma domenica 9 ottobre. Il regolamento prevede che le prime due classificate dei gironi si qualificheranno per la final eight (10-12 marzo 2023).

FEMMINILE La Fin ha diramato anche date e gironi della competizione femminile. Le orchette allenata da Paolo Zizza sono state sorteggiate nel girone B (sede ancora da definire) assieme a Sis Roma, Rn Florentia, Como e Brizz Nuoto; nel girone A Plebiscito Pd, Orizzonte Ct, Bogliasco, Rapallo e Rn Bologna. Gare in programma tra il 14 e il 16 ottobre. Le prime tre dei gironi si qualificheranno alla final six in calendario tra il 3 e il 5 marzo 2023.