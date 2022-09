La Corsa dei Castelli è sempre più internazionale

TRIESTE. La corsa, le tematiche sociali, l’attenzione all’ambiente ed un testimonial d’eccezione come Andrew Hove.

Sono gli spunti che caratterizzano la nuova edizione della “Corsa dei Castelli”, la gara su strada in programma domenica 16 ottobre, manifestazione organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Promorun, sorta da una idea dell’assessore comunale Giorgio Rossi e allestita in collaborazione con il Comune di Trieste e la Regione Friuli Venezia Giulia.

Edizione numero 6, strutturata con un copione consolidato ma nutrita da un paio di novità.

Il canovaccio conferma una gara inserita nel calendario ufficiale della Fidal, disegnata sulla distanza dei 10 chilometri in un percorso omologato che parte dal Castello di Miramare, si snoda lungo viale Miramare, attraversa piazza Unità e approda al castello di San Giusto.

Al suo interno abitano la Family Run – disposta sugli 8 km e ideata come puro svago – la “Non Competitiva Teen” (dove possono aderire atleti privi di tesseramento e idoneità agonistica) e la Competitiva, gara quest’ultima che annovera i corridori di calibro, i Top Runner della situazione, tema che annuncia già la presenza dell’ugandese Oscar Chelimo, bronzo sia ai mondiali di Cross Under 20 che ai mondiali di atletica di quest’anno nei 5000 metri.

Non mancano le novità. Il tocco di internazionalità è implementato con la prima volta del circuito “International Road Race Running Match”, un quadrangolare con rappresentative under 23 di Italia, Austria, Slovenia e Croazia. Qui ciascuna squadra schiererà 8 atleti (4 donne e 4 uomini) con cerimonia di apertura sabato 15 ottobre in piazza Unità (orario da definire).

La Corsa dei Castelli quest’anno debutta inoltre nel circuito podistico denominato “Fai Poker 10k e 21 k”, progetto che racchiude anche Verona, Udine e Palmanova.

Non solo atletica nel manifesto della Corsa dei Castelli. Il tema della solidarietà anima anche l’edizione 2022 e chiama in causa l’ospedale infantile “Burlo Garofolo” di Trieste, dando vita ad una raccolta fondi destinati al pronto soccorso pediatrico, appello lanciato attraverso donazioni libere e con parte del ricavato della Family Run.

Le altre due componenti della manifestazione si legano al coinvolgimento del liceo classico “Francesco Petrarca” in un percorso di “Alternanza scuola lavoro” e il respiro ecologico dettato dall’uso di medaglie ottenute con legno riciclato.

Infine il testimonial. D’eccezione. Si tratta di Andrew Howe, atleta originario della California ma naturalizzato e in forza all’Aeronautica Militare, specialista nel salto in lungo, già due volte campione europeo e argento ai mondiali di Osaka nel 2007.

«Trieste è bellissima – ha spiegato ieri Howe nel corso della presentazione dell’evento – il mio compito è promuovere lo sport in chiave di benessere e aggregazione, cosa ideale in manifestazioni come la Corsa dei Castelli».