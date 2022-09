Basket, Dejan Bodiroga nuovo presidente dell’Eurolega

TRIEST. Un “triestino” al comando dell’Eurolega di basket.

Cambiano i vertici: dopo 22 anni in carica lascia la guida uno dei fondatori, Jordi Bertomeu, sotto la cui leadership l’Eurolega è cresciuta diventando la competizione cestistica più famosa al mondo dopo la Nba. Al suo posto è stato nominato come presidente Dejan Bodiroga.

49 anni, da giocatore era stato voluto a Trieste da Bogdan Tanjevic dopo che aveva mostrato tutto il suo talento ai Mondiali juniores.

Con Bodiroga la Stefanel aveva raggiunto la finale della Coppa Korac e la semifinale scudetto contro la Scavolini Pesaro. Bodiroga era poi passato a Milano, in seguito al trasloco voluto dal paron Bepi Stefanel, Roma vincendo l’Eurolega tre volte (due col Panathinaikos e una col Barcellona). Come dirigente Bodiroga è stato vicepresidente della Federazione serba (2011-2015) e poi quella da presidente della Commissione per le competizioni di Fiba Europe. Nelle immagini l’ultima apparizione di Bodiroga a Trieste, ospite d’onore in occasione della sfida Old Star tra Trieste e Gorizia, intervistato da IL PICCOLO da Roberto Degrassi.