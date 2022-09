Pallacanestro Trieste in ansia per Lever, reparto lunghi ridotto aspettando Spencer

TRIESTE. Non c'è pace per coach Marco Legovich in questo primo mese di lavoro alla guida della Pallacanestro Trieste.

Dopo l'arrivo ritardato di Davis, il cambio del pivot con la rinuncia a Fayne e la scelta di Spencer è arrivato il momento degli infortuni.

Dopo l'amichevole all'Allianz Dome contro Rogaska, infatti, si è fermato Alessandro Lever che ha ricevuto un colpo al ginocchio ed è stato costretto a saltare la ripresa degli allenamenti.

Mercoledì 14 settembre il bolzanino sarà a Reggio Emilia per sottoporsi a una visita dal professor Rocchi, c'è ovviamente apprensione su quello che sarà l'esito della consulenza.

Nel frattempo si va avanti in emergenza visto che due dei quattro lunghi scelti per dlla prossima stagione sono ora non disponibili. Per Spencer non ci sono per ora novità, il giocatore è negli Usa in attesa del visto, quindi al momento Pacher e un Deangeli prestato al ruolo di lungo occupano la posizione di ala forte mentre Vildera e Marcius coprono il ruolo di 5. Saranno questi i giocatori a disposizione in vista dell'amichevole che sabato a Caorle vedrà i biancorossi contro la Nutribullet.

L'amichevole contro Treviso, match che opporrà i biancorossi all'ex Adrian Banks, precederà l'ultimo impegno del precampionato, il Basketball "in" Jesolo organizzato da Massimo Piubello che venerdì 23 e sabato 24 porterà al Pala Cornaro, oltre a Trieste e Treviso, anche Venezia e Napoli.

Si partirà venerdi alle 19 con Napoli-Treviso, poi Trieste-Venezia. Biglietti in prevendita su Vivaticket. Nel frattempo continua la campagna abbonamenti.

Questa settimana possibile sottoscrivere le tessere all'interno dell'Allianz Dome oggi 10-16, domani 16-19 e venerdì 10-13.