Canoa, Marina Mercantile seconda in Italia tra i giovani

TRIESTE. Il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro si è piazzato al secondo posto nella classifica nazionale del Canoa giovani 2022 (alle spalle della Canoa S. Giorgio), totalizzando il proprio record nel punteggio (1425) e confermandosi per il secondo anno di fila la seconda realtà allievi/cadetti in Italia, mentre la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia ha dominato il Meeting delle Regioni, vincendo con 424 punti davanti a Lazio e Veneto.

Grandi soddisfazioni per la canoa regionale dal lago di Caldonazzo che ha ospitato la fase nazionale del Canoa Giovani ed il Meeting delle Regioni. Numeri in continua crescita tra gli Under14, con 1134 atleti di 85 società, 458 nel Meeting delle Regioni a rappresentare 15 Comitati Regionali.

Tre vittorie sui 2000 metri e ben 11 sullo sprint l'eccellente risultato del Cmm seguito da un gruppo appassionato ed affiatato di tecnici come Variola, Lipizer e Tirelli, che da anni curano la linea verde del circolo barcolano, con gli atleti che poi trovano logica continuità nel passaggio di categoria affidandosi a Gabriele Cutazzo. Una vittoria sul doppio km e ben 10 sui 200 per la Timavo hanno compensato il lavoro di Enrico Marcotto e Gaia Sanson, il tandem tecnico monfalconese che segue gli U14 in continua crescita. Un oro sui 2000 metri e 3 sui 200 infine per l'Ausonia.

Fase Finale Canoa Giovani 2000 m: K1 cadetti B Marrone (Cmm); K1 4,20 allievi B Lipizer (Cmm); K1 cadetti A Clemente (Ausonia); Bonetti (Cmm); K1 4,20 allieve B Miglino (Timavo) 200: K1 cadette A Cattarin (Tim); Stagni (Cmm); K4 cadetti B Harpf, Marrone, Moratto, Pieri (Cmm); K2 5,20 allieve B Gallizia, Sgubin (Ausonia); K1 4,20 allievi B Contin (Tim); Bearzot (Tim); Borelli (Cmm); Deponte (Cmm); K4 8,50 allieve B Bidoia, Borelli, Faganello, Savella (Cmm); open cadetti K4 Crivici, Andreos, Sandri, Mazzarol (Tim); K1 cadette B Crivici (Tim); K2 cadetti B Sandri, Busetto (Tim); Marrone, Pieri (Cmm); K1 cadetti A Savella (Cmm); Fucci (Cmm); Pirrone (Cmm); Clemente (Ausonia); K1 4,20 allievi A Benati (Tim); Sgubin (Ausonia); K1 4,20 allieve B D'Aponte (Timavo); Miglino (Tim); K2 5,20 allievi B Deponte, Tirelli (Cmm); K4 cadetti A Bonetti, Fucci, Pirrone, Savella (Cmm).

Meeting delle Regioni vincitori 2000 m: C2 cadetti B Belliato, Vicenzin; K2 cadetti A Savella, Fucci, C2 cadetti A Dri, Candotti; C1 cadetti A Scozzin; K4 8,50 allievi B Liva, Tirelli, Deponte, Fucili; K1 4,20 allievi B Tirelli; C2 5,20 allievi B Muzzo, Gazzetto; K4 8,50 allievi B Citossi, Colussi, Gallizia, Taverna Turisan. 200: C2 5,20 allievi B Liva, Gioiosa; K4 8,50 allievi B Liva, Tirelli, Deponte, Borelli; K1 cadetti A Mauro; C1 cadetti A Scozzin; K4 allieve B Savella, Tessarin, Sgubin, Borelli; K4 cadetti A Savella, Fucci, Mauro, Clemente; C4 cadetti B Belliato, Pelos, Spadaro, Vicenzin; C2 cadetti A Dri, Candotti; K1 4,20 allievi B: Dri, Candotti; C1+C2 cadetti B Scozzin, Dri, Candotti.