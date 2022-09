La Triestina impatta per 1-1 contro l’Arzignano, una perla di Felici riacciuffa i veneti

ARZIGNANO. Nel giorno di festa per la prima dei vicentini al Dal Molin, ristrutturato a tempo di record, non festeggia nessuno. Certamente non la Triestina che ha cercato di vincere più degli avversari ma ha dovuto accontentarsi di un pari. Meglio per i padroni di casa che mantengono l’imbattibilità.

L’Unione ha avuto il merito di saper reagire con una perla da lontano di Felici al mezzo errore difensivo sul gol del vantaggio arzignanese di Molnar. La squadra di Bonatti ha convinto di più paradossalmente nella ripresa con un pressing più alto a occupare la metà campo avversaria. Poche però le occasioni limpide confezionate e quando si tira poco in porta nel calcio diventa difficile fare bottino pieno.

I CAMBIAMENTI Bonatti mette nel motore della sua Unione un’iniezione di freschezza ed energia, oltre a un bel po’ di esperienza tra i pali con Pisseri al posto di Mastrantonio (reduce da un’indisposizione nel corso della settimana). La ventata di gioventù rispetto all’esordio con il Pordenone è garantita dagli innesti di Ghislandi a destra e del talentuoso Felici all’ala. L’ingresso di Crimi comporta l’arretramento di difesa di Sabbione.

L’HANDICAP L’Unione parte con un buon piglio ma senza premere con decisione sull’acceleratore. Funziona benino la fascia sinistra con Furlan e Sarzi, un po’ meno quella di destra affidata a Felici con le sovrapposizioni di Ghislandi. Gli alabardati si fanno federe con una conclusione centrale di Minesso di testa e poi di Gori, e con un cross di Furlan deviato sulla parte alta della traversa. L’Arzignano contiene con ordine e approfitta di un errrore dell’Unione per passare al 20’. Corner da sinistra, Pisseri esce fuori tempo e l’incornata di Molnar si infila in rete. Giallazzurri galvanizzati dal vantaggio raccolto su un episodio.

IL PAREGGIO La Triestina cerca di riorganizzarsi ma lo fa con troppa ansia che si traducono in tanti lanci in avanti e poco movimento senza palla dei giocatori. L’occasione arriva ancora su calcio piazzato ma la girata di Ganz finisce di poco a lato ma al 36’ arrivava un meritato pareggio. Felici raccoglie un pallone ai 25 metri e la sua conclusione molto precisa batte imparabilmente Volpe. L’Arzignano però è vivo e risponde con una bordata dalla distanza di Casini che trova prontissimo Pisseri. Chance che di fatto chiude una prima frazione molto combattuta.

PRESSING L’Unione riparte alzando la pressione per la prima volta nella metà campo dei padroni di casa. Manca ancora la precisione nei fraseggi ma l’atteggiamento degli uomini di Bonatti è più convincente. Esce l’autore del gol alabardato Felici ed entra Paganini.

STAFFETTE L’Arzignano fa certamente più fatica ma la manovra e il ritmo della Triestina non hanno la continuità necessaria a mettere in affanno l’avversario.

Così Bonatti inserisce la gioventù di Petrelli e Adorante cambiando il tandem d’attacco Ganz-Minesso.

La gara si trascina sul filo dell’equilibrio. Sabbione al 28’ stacca bene su punizione di Furlan ma la palla è deviata dalla difesa di casa. Sempre Furlan ispira da calcio piazzato ma la deviazione aerea di Petrilli è imprecisa.

L’Arzignano sembra accontentarsi mentre la Triestina nel finale ci prova a vincere. Bonatti si gioca la carta Lollo a centrocampo (fuori Crimi) e Lombardi per un ottimo Furlan. L’Arzignano si blinda aggiungendo due difensori mentre la Triestina si allunga. Finisce con un 1-1 che non fa gioire i tifosi che tuttavia hanno visto una squadra viva. Per il momento bisogna accontentarsi in attesa che la squadra possa maturare.