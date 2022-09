La Pro Gorizia sbanca Cividale, decisivo Jacopo Grion

CIVIDALE. Alla Pro Gorizia servono due rigori, uno fallito ed uno realizzato da Jacopo Grion, per avere la meglio su una tenace Forum Julii, pericolosa fino alla fine pur in inferiorità numerica per oltre venti minuti, e aggiudicarsi l’anticipo del secondo turno del campionato di Eccellenza.

Il primo tempo è piuttosto anonimo e bloccato. La Pro Gorizia comanda il gioco – come da sua abitudine – ma non riesce a rendersi particolarmente pericolosa, mentre la Forum Julii si difende con ordine e quando può riparte per colpire il contropiede. Copione classico che regala all’11’ il primo sussulto, con Yassin Msatfi, l’eroe dell’esordio contro il San Luigi, che arriva quasi sul fondo e da posizione defilata prova a colpire direttamente tra i pali, ma Lizzi è attento e respinge in angolo. Prima del quarto d’ora la risposta dei padroni di casa, con una bella palla in profondità per Filippo, che mette a sedere un difensore con una finta e poi trova il tempo per calciare, senza sorprendere però Bruno.

Non riuscendo a sfondare, la Pro si gioca anche l’arma del tiro da fuori, con uno specialista come Jacopo Grion, che dal limite al 18’ è autore di un bel tentativo frustrato però da Lizzi, con palla in angolo. Non è andata di piede, per Grion, e non va nemmeno di testa, al 29’, con un’incornata del numero dieci che termina fuori e manda le squadre al riposo sullo zero a zero.

Il capitano resta protagonista assoluto però, nel bene e nel male, anche nel secondo tempo. Già, perché al 14’ proprio Grion può calciare il rigore che lui stesso si è guadagnato, colpendo in pieno il palo, e la sorte gli concede quasi subito l’occasione per rifarsi. Al 23’ i nuovi entrati Catania e Lucheo si trovano a memoria chiudendo un triangolo, Catania va al tiro ma Cantarutti sulla linea di porta respinge di mano: inevitabile secondo rigore (con annessa espulsione per il difensore della Forum Julii) e questa volta Jacopo Grion va a segno, senza lasciarsi impressionare dall’errore ancora fresco. Partita sbloccata ma non finita, perché i cividalesi malgrado l’inferiorità numerica lottano, e al 32’ Snidarcig mette i brividi agli ospiti con una conclusione deviata dalla difesa. Al 38’ Kogoi potrebbe raddoppiare (alto però il suo tiro), ma al 41’ Durat sfiora il clamoroso pareggio con una rovesciata sugli sviluppi di un corner. Palla fuori di un soffio, e Pro Gorizia che può festeggiare il secondo successo in due partite, lassù in vetta alla classifica a quota 6 punti assieme al Chions, in attesa della risposta questo pomeriggio di tutte le altre big del torneo.