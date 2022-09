l’amichevole

Giocatori dei Kapfenberg Bulls contagiati dal Covid, annullata la partita di sabato della Pallacanestro di Trieste

Pallacanestro Trieste comunica che la gara amichevole prevista per questa sera, sabato 10 settembre, alle 20 con i Kapfenberg Bulls viene annullata a causa di diverse positività al covid-19 riscontrate nel gruppo squadra avversario. In settimana verranno comunicate le modalità di rimborso dei tagliandi. La squadra osserverà un giorno di riposo per riprendere gli allenamenti da domani, domenica 11 settembre.