La Pallacanestro Trieste si beve tutto d’un fiato il Rogaška

TRIESTE. Trentello all’Allianz Dome per la Pallacanestro Trieste a segno nella prima amichevole casalinga della preseason.

Aldilà del valore di un’avversaria rimasta nel match solo per un tempo, è piaciuta l’attenzione con cui la formazione di Legovich ha affrontato i quaranta minuti, brava a disputare una partita di estrema applicazione difensiva e offensiva proseguendo il lento programma di avvicinamento all’esordio in campionato contro Pesaro.

In attesa di Spencer e con Fayne ormai fuori dal progetto biancorosso, Legovich si è affidato alla coppia Vildera–Marcius, con il lungo di Montebelluna che ha risposto bene chiudendo con una pregevole doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi. Nel contesto di un match da valutare anche in base al valore dell’avversaria, sono piaciuti Davis (già in discreta condizione nonostante i pochi allenamenti sulle gambe), Bartley e sopratutto Pacher, confermatosi tuttofare che sarà utilissimo alla squadra nel corso della stagione. Da rivedere gli altri, con particolare riferimento a Gaines che nei 19 minuti spesi sul parquet ha chiuso con 2 punti e un rivedibile 1/13 dal campo.

Ma la guardia di Fort Lauderdale non preoccupa. Si conoscono le sue doti di cecchino, farà sicuramente canestro quando entrerà in condizione. Si fa sentire la regia di Davis: il play americano spinge alla ricerca della transizione e confeziona un paio di assist che, grazie alla produzione offensiva di Pacher, producono il 10-5 iniziale. Primi cambi dopo il sesto minuto di partita, Legovich inserisce prima Gaines e Marcius per Bartley e Vildera poi Bossi e Lever per Davis e Pacher. Buone indicazioni da Campogrande, meglio quando riesce a costruire dal palleggio che piedi per terra sugli scarichi, impatto positivo anche per Lever che a cavallo tra primo e secondo quarto realizza i 7 punti che scavano il break e danno il massimo vantaggio a Trieste sul 30-17. La formazione di Legovich si siede un po’, concede qualche rimbalzo offensivo di troppo agli avversari bravi a rientrare nel match ricucendo il divario alla fine di un primo tempo chiuso sul 46-40.

Secondo tempo nel quale Trieste prende in mano le redini del confronto. Rogaška cede fisicamente alla distanza, la formazione di Legovich ne approfitta per chiudere dando spazio alla panchina e regalando a Simone Tonut e Matteo Rolli la soddisfazione dell’esordio davanti all’Allianz Dome.

Sabato 10 settembre nuovo test casalingo con gli austriaci del Kapfenberg Bulls.