Il Setterosa è bronzo europeo: Olanda battuta 16-13 da Cergol e socie

TRIESTE. Il Setterosa ritrova la gioia di mettersi al collo una medaglia. Lucrezia Lys Cergol e compagne hanno ottenuto a Spalato il bronzo continentale dopo una soffertissima vittoria per 16-13 (5-4, 3-4, 2-4, 6-1) contro l’Olanda. Una piccola grande rivincita dopo il ko contro le orange nella finalina mondiale di qualche mese fa. Una splendida gioia per la capitana delle orchette, mandata in tribuna nella semifinale contro la Grecia, protagonista in acqua nel successo ottenuto venerdì 9 settembre contro la nazionale dei Paesi Bassi.

Il primo tempo è un continuo botta e risposta. Azzurre avanti con Avegno. Le orange pareggiano con Van de Kraats. Nuovo vantaggio azzurro con Picozzi . Keuning firma il 2-2. Avegno manda ancora avanti le italiane. La nazionale allenata da Silipo sfiora il poker con Cergol che dalla distanza colpisce la traversa. Vanno a referto ancora Sevenich, Palmieri, Joustra e Giustini per il 5-4.

Nel secondo tempo a 5’31’’ l’Italia vola sul +3. Ma l’Olanda non molla tanto da andare al cambio campo sull’8-8.

Nel terzo tempo a 2’04’’ arriva il primo vantaggio orange con Sleeking, giocatrice che a 29 secondi dalla sirena gonfia la rete azzurra per il 12-10 con cui si va all’ultimo tempo.

Ci voglio 132 secondi per assistere al primo gol del quarto parziale, un gol che porta la firma di Bianconi (12-11). A 2’41’’ controfuga di Bettini che serve Giustini che non sbaglia. A 3’37’’ altro missile di Bianconi: l’Italia torna finalmente avanti (13-12). L’Olanda ritrova la parità a 3’53’’ con Joustra, ma le azzurre a 6’21’’ ritrova la via del gol con Picozzi (14-13). Nel concitato finale il ct Silipo viene espulso. Poi a 58 secondi dalla fine il ct orange chiama un time-out con possesso palla azzurro, errore che comporta un rigore in favore delle azzurre. Dai 5 metri si presente Giustini, il tiro viene parato, ma Van de Kraats si era avvicinata troppo all’atleta azzurra. Morale della favola? Giocatrice olandese espulsa, e nuovo rigore di Bianconi che incrocia e non sbaglia: è l’acuto del 15-13. A 17 secondi dalla fine Giustini, a porta sguarnita (Aarts era uscita dai pali), sigla il gol del 16-13, risultato con cui Cergol e socie possono mettersi il bronzo al collo.