Pattinaggio, Kuk argento europeo Senior nell'inline

TRIESTE. Un argento e un bronzo nelle gare dell’inline. Si conclude così la spedizione giuliana agli Europei di pattinaggio su rotelle che ha visto ancora una volta primeggiare gli atleti della nazionale italiana guidata dal ct triestino Fabio Hollan.

SENIOR FEMMINILE «Sono contenta di aver dato il massimo, ovviamente qualche errorino l’ho fatto ma fa parte della gara: vedrò di lavorarci su». Metka Kuk commenta con serenità l’ottimo secondo posto conquistato nella rassegna continentale di Andorra. L’atleta di Slivia, tesserata per il Polet di Opicina, è salita sul podio d’onore nella categoria femminile Senior dopo una prestazione positiva come racconta il ct azzurro Hollan: «Metka ha svolto bene la parte tecnica del programma lungo ottenendo invece un voto inferiore nei components. Tenendo conto però del vantaggio acquisito nella gara del programma corto è riuscita a mantenere saldamente la seconda posizione. Bene i salti tripli Salchow, sia singoli che in combinazione, altri punti del programma invece sono stati un po’ meno puliti. Complessivamente Metka ha svolto una buona gara».

La gara è stata vinta dall’altra azzurra in pista, Sofia Paronetto, col punteggio di 125.95. Dietro a Metka (108.87) si è piazzata la spagnola Nonaya Cuervo Sanjurjo (104.96).

CADETTI FEMMINILE Ma c’è un’altra atleta giuliana, ma non della nazionale italiana, che è salita sul podio. Chiara De Cecco, tesserata per il Pattinaggio Artistico Pieris, scesa in pista ad Andorra per rappresentare il Belgio, ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nella categoria dei Cadetti femminile. La gara è stata vinta dalla spagnola India Gonzales Rojo (111.58), argento per l’azzurra Rachele Bianchi (93.02), terza De Cecco (62.11). Da ricordare che anche un’altra atleta bisiaca, Giulia Lodolo, del Pattinaggio Ronchi, aveva gareggiato non per la nazionale azzurra ma per quella slovena, conquistando la 12ª posizione nella gara femminile Senior di solo dance.

BILANCIO Due ori e un argento. Questo dunque il bilancio degli atleti azzurri della Venezia Giulia impegnati ai campionati europei di Andorra. Oltre all’argento nell’inline Senior conquistato da Metka Kuk, sono da evidenziare le due medaglie d’oro ottenute da Gherardo Altieri Degrassi, il fuoriclasse Senior della Fincantieri Monfalcone che ha primeggiato sia nella Coppia Danza (assieme alla modenese Roberta Sasso) sia nella Solo Dance, confermandosi come uno dei candidati a maggiori protagonisti ai prossimi campionati mondiali.