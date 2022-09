Basket, l’Italia sfida la Gran Bretagna. Rebus degli ottavi

TRIESTE. Incroci pericolosi nell'ultimo turno della prima fase di Eurobasket 2022.

Battuta la Croazia e staccato il biglietto per Berlino, l'Italia attende l'esito dell'ultima giornata per conoscere l'avversaria che affronterà negli ottavi di finale. Dietro l'angolo si materializza l'incubo Serbia, il peggior accoppiamento possibile per la nazionale di Gianmarco Pozzecco. Dando per scontato il successo contro la Gran Bretagna (8 settembre, alle 21, diretta Eleven e Sky Sport), l'Italia resta aggrappata all'esito della sfida tra Ucraina e Croazia, match dal quale dipenderà la classifica finale del suo girone.

IPOTESI L'Italia scenderà in campo già consapevole di quello che sarà il suo destino visto che Croazia-Ucraina si giocherà alle 14.15. Se l'Ucraina battesse la Croazia, la classifica si chiuderebbe con Grecia prima, Ucraina seconda, Italia terza e Croazia quarta. In caso di vittoria croata, invece, il girone si chiuderebbe con le tre squadre appaiate con tre vittorie e due sconfitte. Allora scatterebbe la classifica avulsa e bisognerebbe considerare la differenza canestri negli scontri diretti. Se la Croazia vincesse con meno di 18 punti di margine sull'Ucraina, l'Italia sarebbe quarta. Se i balcanici dilagassero, la classifica si chiuderebbe con Croazia seconda, Italia terza e poi l’Ucraina.

IL MOMENTO Aldilà di quella che sarà l'avversaria degli ottavi di finale (l'alternativa alla Serbia sarà un'avversaria tra Polonia, Israele e Finlandia), gli azzurri contro la Croazia hanno ritrovato il mordente smarrito nel match perso con l'Ucraina. Vittoria di carattere per la nazionale del Poz che gestendo in maniera diversa le rotazioni e ritrovando protagonisti inattesi (su tutti Pajola), ha saputo reagire alle difficoltà risalendo nell'ultimo quarto da una situazione che si stava facendo complicata. Una vittoria che ha ridato slancio e fiducia a una Nazionale che vuole chiudere bene salutando il Mediolanum Forum e i suoi tifosi con un convincente successo.

«Se troviamo energia dalla difesa - le parole dell'mvp azzurro Simone Fontecchio - riusciamo a correre e il pubblico si esalta e ci viene dietro, così troviamo fiducia anche in attacco. Se riuscissimo a giocare sempre con questa intensità sarebbe il massimo».

Sulla partita contro i britannici, Pippo Ricci sottolinea la voglia degli azzurri di disputare un buon match. «Quella contro la Gran Bretagna sarà un'altra sfida di alto livello e impegnativa sotto tanti profili. Vogliamo chiudere con un'altra vittoria, poi guarderemo la classifica e vedremo quale avversaria andremo ad affrontare a Berlino».