Altieri Degrassi due volte re agli Europei di Andorra

TRIESTE. Gherardo Altieri Degrassi ha fatto il pieno di ori con un en plein europeo a dir poco strepitoso.

Il talentuoso pattinatore a rotelle della Fincantieri Monfalcone si è laureato ad Andorra campione continentale Senior, sia nella disciplina individuale della solo dance che nella coppia danza. Impossibile fare di meglio come conferma l’allenatrice azzurra Maria Teresa Marzano, da anni al fianco dell’atleta del club bisiaco: «Gherardo sta diventando irraggiungibile con punteggi stratosferici. Ha preso il massimo dei livelli negli esercizi di style e free nella gara singola, facendo un’altra prestazione intensa e precisa in coppia con Roberta Sasso. I due hanno grandi capacità ma sono pure dei lavoratori instancabili e perfezionisti. Un doppio titolo meritato per Altieri Degrassi».

Il monfalconese nella solo dance ha messo in riga lo spagnolo Ot Font Fernandez e il portoghese Diego Antonio Costa; nella gara di coppia, assieme alla modenese Sasso, l’oro è giunto davanti agli spagnoli Lidia Mateo Vazquez e Manuel Delgado Alonso, terzi i lusitani Andreia Gabriela Oliveira e Diego Antonio Costa.

Nella gara della solo dance e delle coppie danza Senior hanno preso parte anche i triestini Walter Padovan e Carlotta Ciuoffo. I due atleti del Pattinaggio Artistico Jolly hanno chiuso la gara all’ottavo posto. Stesso piazzamento raggiunto da Padovan nella solo dance.

Nella solo dance Senior femminile, invece, l’esordiente Chiara De Luca (Fincantieri Monfalcone) si è piazzata al nono posto. «Chiara, al primo anno di categoria tra i più grandi si è esibita in una bellissima style dance, avendo poi un piccolo incidente nella free, gara in cui ha comunque pattinato bene portando a termine il programma con grande maturità», il commento dell’allenatrice Marzano.

La kermesse tra i Pirenei proseguirà ora con un’atleta (peraltro di punta) della Venezia Giulia che scenderà in pista a rappresentare l’Italia. Si tratta di Metka Kuk, la pattinatrice inline di Slivia, che cercherà di strappare una medaglia continentale dopo aver conquistato poche settimane l’argento tricolore. Agli Europei di Riccione dello scorso anno l’atleta di Slivia incamerò un sesto posto, mentre agli ultimi Mondiali disputati nel 2021 in Paraguay Metka giunse seconda.