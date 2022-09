Pallacanestro, memorial Pajetta: il derby è triestino. Ora la finale con Venezia

UDINE. Sarà precampionato, c’è un divario di categoria ma un derby resta pur sempre un derby. La Pallacanestro Trieste porta a casa quello della semifinale del Memorial Pajetta al Carnera e sabato 3 settembre alle 20.45 se la vedrà in finale con Venezia.

Il confronto con Udine registra segnali di crescita, con l’annotazione di un confortamento miglioramento parziale dopo parziale. Trieste emerge alla distanza, mostrando lucidità e uno spirito di gruppo offuscato nel primo tempo dalla clamorosa prova di Frank Bartley.

Senza Lever, assenza dell’ultima ora rimpiazzato tra i 12 da Simone Tonut, e Davis foinalmente oggi in arrivo, Legovich dà fiducia nello starting five a Bossi, Bartley, Deangeli, Pacher e Fayne tenendo Gaines di rincorsa in panca. Sul fronte udinese due ex subito in campo, Mian e Cusin, altri due, Fantoma in prestito proprio dalla PallTrieste e Mussini, sul pino. Clima da derby più sugli spalti - campionario di cori contro da una parte e dall’altra - che sul parquet. Nella tribunetta ospiti accanto a Mario Ghiacci Gianluca Mauro e Daniele Cavaliero.

Nel primo quarto in attacco è Bartley il più effervescente, pur con qualche peccato di individualismo. Anzi, è solo Bartley a pungere, mettendo in difficoltà la difesa di Boniciolli, mentre da parte biancorossa si cerca di districare il rebus Gaspardo. Ma non è solo l’ex brindisino a creare qualche problema: al 10’ Udine avanti 24-19 dopo aver avuto anche 8 punti di margine. Dei 19 punti triestini 15 sono di Bartley. Per Pacher poco più di un paio di minuti, limitato da due falli immediati.

Più consistente l’apertura del parziale successivo, quando Trieste riesce a correre, con Bossi a spingere. Gap pressochè annullato (27-26). Ma dura poco. Udine aumenta l’intensità difensiva, qualche forzatura in attacco e si torna sotto 39-31. Per risalire Legovich prova Bossi, Gaines e Bartley contemporaneamente sul parquet. La mossa ferma la fuga friulana e Vildera capitalizzando un rimbalzo offensivo manda al riposo in parità a 39.

A ogni quarto Trieste aggiunge qualcosa. In difficoltà nel primo, più concreta nel successivo, nel terzo alza i giri mostrando l’utilità di Pacher mentre Campogrande comincia a ricorrere alle armi pesanti. 48-54 a metà parziale. Le due squadre cominciano ad accusare la stanchezza. Si accende la spia della riserva per Bartley, Gaines commette due falli, (tra cui un antisportivo) in un amen e costringe Legovich a rimettere dentro l’altro esterno Usa appena andato a rifiatare. Bartley rientra e lanciato in contropiede si ferma e aspetta il rimorchio di Vildera per dargli il più generoso degli assist. Oltre al libro Cuore, c’è anche quello con la c minuscola ma infinitamente più importante. Provvede Bossi con la tripla che manda al 30’ sul 56-65 e avvisa che Trieste ha ancora energie da spendere. I 26 punti in dieci minuti qualcosa significano.

Bossi ispira e concretizza. L’ultimo quarto è nel suo segno, confezionando l’allungo definitivo (60-74 al 35’). Finirà 72-92.