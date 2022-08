Triestina Calcio, in 3mila al Rocco per la presentazione-show con un pieno di entusiasmo

TRIESTE. Un successone. Tremila presenze nell'arco delle sei ore di una festa maratona, entusiasmo straripante dei tifosi, il presidente alabardato Giacomini e il direttore generale Romairone accolti come delle superstar, e poi i giocatori e il tecnico Bonatti travolti da tanti cori pro Unione.

Il presidente rossoalabardato Giacomini (Foto Silvano)

Non si può certo dire che “Ricominc1amo”, l'evento organizzato dalla società alabardata nella serata di mercoledì 31 agosto al Rocco, negli spazi della Tribuna Pasinati, per presentare la nuova Triestina e permettere il primo abbraccio con la tifoseria, non sia riuscito.

A tre giorni dal via del campionato (sabato 3 settembre al Rocco contro il Pordenone si inizia alle 21), la nuova Unione si è dunque svelata ai supporter in una serata scatenata fra sport, passerelle, spettacolo, sorprese e tanta musica.

Ma è stata anche l’occasione per rivedere la dirigenza al gran completo, con in testa il presidente Simone Giacomini.

Al Rocco c'era un pubblico più variegato del solito, perché oltre agli esponenti della curva Furlan e ai tradizionali tifosi dei club, c’erano tanti giovani accorsi per vedere da vicino i momenti di spettacolo e i propri idoli, forse sconosciuti a chi è più avanti con gli anni, ma certamente amati dalle nuove generazioni più avvezze ai nuovi social. Una festa maratona, si diceva, con un programma ricchissimo: c’è stato il momento della solidarietà con un’iniziativa benefica della società rossolabardata per l’Ucraina; ci sono state tante sorprese (annunciate attraverso i social dalla società durante la giornata con un velo di mistero) che hanno caratterizzato la serata, con il videosaluti di personaggi come il comico Angelo Pintus e i campioni Bernardeschi e Pjanic.

Il tutto presentato con abile verve dalle scatenate Giulia e Silvia Provvedi, in arte “Le Donatella”.

Il fulcro della serata è stata la presentazione della prima squadra, anticipata da un intervento di chi questa formazione l’ha costruita in due mesi di duro lavoro, ovvero il direttore generale Giancarlo Romairone, che ha ribadito la ricetta per sognare e puntare in alto: «Una vera Unione tra la città, la società e la squadra».

Poi la passerella per i giocatori fra applausi e cori travolgenti, fino all’investitura da parte di mister Bonetti di Sabbione come capitano, che dopo aver ricevuto la fascia sul braccio per l’occasione si è esibito a ballare Despacito con Giulia Provvedi. Da parte sua il presidente Giacomini, osannato dai tifosi, ha ribadito il suo impegno: «Sono stati 50 giorni difficili di duro lavoro in cui abbiamo messo noi stessi. A me piace stare dietro le quinte; l’ho sempre detto da quando mi sono insediato come presidente della Triestina. Mi piace parlare di fatti, mi piace parlare sul campo, continuerò con questa linea. Il lavoro lo possiamo anche pennellare, ma ciò che conta alla fine è solo una cosa: il risultato. Ci vediamo sabato allo stadio, forza Unione».

In chiusura, special guest della serata, il gruppo musicale de “Il Pagante” formato da Roberta Branchini ed Edoardo Cremona, per una conclusione scatenata con tanta musica. Adesso toccherà alla squadra dimostrare di saper ballare bene negli agitati flutti della serie C, a partire da sabato sera nel derby con il Pordenone.