La festa della Triestina, in passerella anche l’Unione rosa e i Primavera di capitan Visentin

TRIESTE. Nella spumeggiante serata di mercoledì 31 agosto c’è stata una conferma cui i tifosi alabardati nel tempo si sono affezionati. La presentazione, congiunta alla prima squadra, della formazione Primavera e del team femminile.

El mulo Spriz con i tifosi (Foto Silvano)

Profondamente rinnovata la prima ai nastri di partenza del campionato Primavera 4, un cambio di volto incisivo a partire dall’allenatore laziale Gentilini che ha preso il posto di Rocco Stifani. All’insegna della continuità assoluta invece la femminile, con il tecnico Fabrizio Melissano alla sua terza stagione da capo allenatore in serie C e Cristina Fumis a coordinare un movimento nel tempo cresciuto molto a livello giovanile e mantenuto attivo pure in estate grazie agli Open Day.

A prendersi per prima la scena sul palco è stata la formazione femminile, con una chiamata all’americana per le giocatrici e lo staff, naturalmente al netto di alcune assenze giustificate. Nello staff, oltre alla conferma del preparatore dei portieri Stefano Harland, da segnalare il ritorno di Antonio Vascotto accompagnatore ufficiale. L’allenatore Fabrizio Melissano ha ribadito il concetto cardine del suo gruppo, continuare a migliorare con l’obiettivo primario della salvezza. Parola poi alla capitana Martina Bortolin che ha garantito il consueto impegno e si è fatta simpaticamente carico delle responsabilità del ruolo. Poi è stato il turno della Primavera, agli onori delle cronache nazionali settimane fa per l’arrivo di Davide Bonolis, figlio del conduttore televisivo. Molto divertenti i siparietti con le domande dal pubblico e soprattutto la gioia per le parole del capitano, che sarà un triestino, Enrico Visentin, scuola San Giovanni, che la primavera scorsa aveva assaporato l’emozione fortissima di esordire in prima squadra negli ultimi minuti della gara vinta sulla Pro Patria. Parola infine al tecnico Gentilini che augura ai suoi ragazzi di poter giocare al Rocco con questa maglia.