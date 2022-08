Triestina, abbonamenti ok raggiunta quota 3mila tessere

TRIESTE. Tremila tessere sottoscritte in nemmeno un mese di campagna abbonamenti.

Questo l’importante traguardo già raggiunto e annunciato lunedì 29 agosto dalla Triestina. Un numero impensabile fino a poco più di due mesi fa, quando non si sapeva ancora se la società avrebbe avuto un futuro. Ma sorprendente anche perché si arriva comunque da un periodo molto difficile, con la pandemia e le relative restrizioni che avevano alimentato la disaffezione dagli stadi.

Proprio per questo la società alabardata, tramite una nota, ha voluto ringraziare i tifosi per il loro affetto e la loro fiducia, ma anche tutta la piazza triestina e la città per la bella risposta. Un bel segnale per il ritorno allo stadio, anche se non siamo ancora al periodo prepandemia: nell’ultima stagione in cui era stato possibile abbonarsi, quella 2019-20, erano state 4100 le tessere sottoscritte, ma con questo ritmo non è escluso che si possa avvicinarsi a quel traguardo.

A favorire il numero di abbonati la politica delle tariffe davvero molto basse decise dalla società ma anche il ritorno al Rocco della parte più calda del tifo, quella della Curva Furlan.

TERMINE Adesso la campagna abbonamenti prosegue con tariffe leggermente ritoccate del 10 per cento: del resto era stato annunciato che i prezzi precedenti valevano solo per i primi tremila abbonamenti. Ma le tariffe restano comunque molto contenute, e tempo ce n’è ancora visto che la società ha annunciato che la campagna proseguirà fino al 10 settembre. E magari, chissà, prima di questo termine potrebbe avere un ulteriore boost in caso di partenza positiva della squadra.

DOVE Si potrà fra l’altro abbonarsi anche domani dalle 18 alla mezzanotte nel corso dell’evento di presentazione della squadra, che si terrà allo stadio Rocco e prevede varie manifestazioni collaterali di spettacolo. Per il resto l’abbonamento può essere sempre sottoscritto nella sede societaria della Triestina, al Centro coordinamento Triestina Club presso la Tribuna Colaussi, e al Triestina Fanclub Bar Capriccio in via Bramante 4.

PREZZI Come detto, d’ora in poi i prezzi degli abbonamenti subiscono un piccolo ritocco del 10 per cento. Queste nel dettaglio le nuove tariffe. In Curva Furlan: intero 90 euro; over65 e donne 55 euro; ex abbonati 80 euro; formula padre+figlio (fino a 12 anni) 90 euro; formula Family (due genitori e figlio fino a 12 anni) 120 euro; offerta studenti (dai 13 anni in su o con tesserino universitario) 50 euro; cortesia (bambini 0-12 anni e disabili con invalidità oltre 75%) 20 euro; cortesia (invalidità sotto 75%) 55 euro. In Tribuna Colaussi: intero 120 euro; over65 e donne 90 euro; ex abbonati 105 euro; formula padre+figlio (fino a 12 anni) 130 euro; formula Family (due genitori e figlio fino a 12 anni) 150 euro; offerta studenti (dai 13 anni in su o con tesserino universitario) 80 euro; cortesia (bambini 0-12 anni e disabili con invalidità oltre 75%) 30 euro; cortesia (invalidità sotto 75%) 90 euro. In Tribuna Pasinati: intero 150 euro; over65 e donne 115 euro; ex abbonati 130 euro; offerta studenti (dai 13 anni in su o con tesserino universitario) 100 euro; cortesia (bambini 0-12 anni e disabili con invalidità oltre 75%) 45 euro; cortesia (invalidità sotto 75%) 115 euro.