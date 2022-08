Trieste Futsal alza bandiera bianca, il calcio a 5 scompare dalla città: «Siamo rimasti senza campo»

TRIESTE. «La nostra è una piccola storia, quella di una giovane realtà, come tante altre, che vorrebbe rappresentare la propria città ai massimi livelli».

Inizia così il De profundis della Trieste Futsal, il club di calcio a 5 giocatori di serie C presieduto da Emilio Cattolico, costretto ad alzare bandiera bianca alla vigilia del proprio quinto anno di attività che per l’anno venturo aveva iniziato a muoversi per eccellere con «un mercato di spessore per la categoria, ricerca di accordi con gli sponsor, allargamento della struttura societaria».

Poche settimane fa la doccia gelata da parte del Comune di Trieste: «Non possiamo esaudire la vostra richiesta di utilizzo del palazzetto (di Opicina, sede storica del Futsal, ndr) in quanto i canestri da basket fissati al soffitto sono di difficile spostamento».

Il club non rimane certo con le mani in mano. Anzi. «Ci siamo offerti di trovare una soluzione al problema, che fino alla stagione passata sembrava non esserci, ma è stato inutile. La pressione di una società storica di pallacanestro è stata decisiva. Ci siamo mossi immediatamente in cerca di un campo, ma la politica del Comune di Trieste, “Città dello Sport”, è quella di concedere la gestione degli impianti ad altre società, che, giustamente, fanno il proprio interesse».

Lo spiraglio del PalaCalvola si è presto chiuso quando è stato comunicato il tariffario: 300 euro a gara e 40 euro all’ora per gli allenamenti. Tutto, naturalmente, +Iva.

«Il 18 agosto scorso la Gespal, società preposta all’assegnazione delle palestre scolastiche, che comunque non sarebbero omologabili per la nostra competizione, non aveva ancora reso note le proprie intenzioni. Questa situazione di “limbo” ci ha impedito di prendere accordi economici con sponsor ed atleti e di preparare serenamente e adeguatamente un campionato di alto livello, ritenuto dal Coni di interesse nazionale», aggiunge il club triestino.

Da qui la rinuncia al prossimo campionato di serie C del Friuli Venezia Giulia. Una decisione sofferta.

«Torneremo quando le condizioni saranno favorevoli, magari quando verrà completato il famoso “cubone di cemento” , la nuova palestra di San Giovanni, da completare nel 2023, ma con i lavori fermi da almeno due anni. Un ringraziamento va comunque ai nostri sostenitori, sponsor, tifosi e atleti: a quest’ultimi diciamo che saremo i vostri primi tifosi ovunque vogliate proseguire, nello sport e nella vita».