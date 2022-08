Pattinaggio, campionati Europei di Andorra: i triestini Kuk, Padovan e Ciuoffo in pole

TRIESTE. Sarà il Principato tra i Pirenei orientali ad ospitare l’imminente campionato europeo di pattinaggio artistico su rotelle. Dal 31 agosto al 10 settembre Andorra sarà la sede della kermesse continentale in cui l’Italia del ct triestino Fabio Hollan sarà chiamata, come sempre, a recitare un ruolo da protagonista assoluto. Lo stesso Hollan ci illustra le potenzialità degli atleti della Venezia Giulia che prenderanno parte alla kermesse internazionale.

INLINE «Ha acquisito grande esperienza negli anni e nei momenti più difficili sa emergere dando il meglio di sé. Puntare all’oro sarà difficile, ma un podio è ampiamente alla sua portata».

Il ct azzurro parla così di Metka Kuk, la stella dell’inline azzurro Senior tesserata con il Polet. La pattinatrice di Slivia ha esperienza a livello mondiale. Estremamente lecito, dunque, attendersi una gara di qualità in questo campionato europeo.

«Sì, sono fiducioso – aggiunge Hollan – anche perché Metka l’anno scorso ha letteralmente buttato via il titolo mondiale e avrà voglia di rivalsa, inoltre ha tutte le caratteristiche per uscire da Andorra con una medaglia al collo».

SOLO DANCE Chi dovrà faticare non poco per centrare un podio sarà Chiara De Luca. La stella della Fincantieri è al suo primo anno nella categoria Senior: il percorso si preannuncia in salita, anche se la presenza nello staff azzurro della sua allenatrice Maria Teresa Marzano potrebbe fungere da trampolino per un exploit.

«Chiara è rimasta fuori dal podio agli ultimi campionati italiani – spiega Hollan – ma si è distinta molto bene nella World Cup tedesca. La sua sarà indubitabilmente una gara aperta anche perché a Göttingen è salita sul podio, fermo restando che molte concorrenti valide erano assenti. Sarà molto importante contenere l’emozione».

Le attenzioni della Solo Dance saranno concentrate anche sulla gara maschile in cui Gherardo Degrassi Altieri, faro della Fincantieri, partirà con i favori del pronostico. In gara anche il triestino Walter Padovan (Jolly).

«Altieri Degrassi è il vicecampione mondiale in carica, un atleta in costante crescita che assolutamente dovrà puntare a raggiungere il podio. Walter ha ottenuto un bellissimo bronzo agli Italiani. Certo per lui sarà molto dura vista la concorrenza in particolare degli atleti portoghesi che assieme a Gherardo partono in pole position».

COPPIA DANZA Ad Andorra ci saranno anche due coppie danza Junior. La prima è quella strepitosa formata da Gherardo Altieri Degrassi (Fincantieri) e Roberta Sasso (Invicta Modena), ossia i campioni mondiali in carica: «Inevitabile per loro puntare al titolo europeo».

RANIERO CORBELLETTI PHOTOGRAPHIE

In pista scenderanno anche Padovan Walter e Carlotta Ciuoffo, entrambi tesserati con il Jolly, «atleti cresciuti molto e giustamente convocati, anche se salire sul podio sarà davvero dura».

ASSENTI Saranno assenti nelle coppie danza Senior il cividalese Mattia Qualizza (Pieris) e la veneziana Rachele Campagnol (Virtus Murano), vista la decisione della Campagnol di abbandonare l’attività. Prenderanno parte alla spedizione europea invece altri due atleti friulani: Emanuele Babuin (Azzanese) nella sd Jeunesse maschile e nella coppia danza (assieme alla veneta Alice Vedova) e Giorgia Trevisan (Azzanese) nella sd Junior rosa.