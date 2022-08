La Pallamano Trieste lancia la campagna abbonamenti

TRIESTE. «Nel segno dell’amicizia». È questo il claim scelto dalla Pallamano Trieste per lanciare la campagna abbonamenti 2022/2023 presentata ieri nella sede del Palasport di Chiarbola.

Una decina di giorni, poco più, a disposizione dei tifosi che potranno ritirare la loro tessera fino alla vigilia della seconda gara di campionato in programma sul parquet di casa sabato 10 settembre. Due le tipologie di prezzo previste: tessera da 60 euro (abbonamento singolo), oppure da 100 euro (abbonamento singolo con la possibilità di far accedere al palazzo una seconda persona). Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere al PalaChiarbola (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30).

Lanciata la campagna abbonamenti, la squadra sta rifinendo la preparazione in vista dell’esordio di campionato prevista sabato prossimo alle 20.30, a Camisano Vicentino, contro il Mestrino. Squadra reduce da una preparazione estremamente corta, neppure un mese di lavoro alle spalle, ma che ha saputo bruciare le tappe arrivando pronta alla prima uscita ufficiale della stagione. In questo senso l’amichevole disputata a Chiarbola, durante lo scorso fine settimana, ha evidenziato una squadra già in palla per affrontare una serie A2 che si preannuncia estremamente equilibrata. Rosa ancora in fase di definizione, manca almeno un terzino per mettere a disposizione del tecnico Fredi Radojkovic un roster adeguato alle necessità del campionato.

Complicato trovare un nome da inserire in questo momento nell’organico, il tecnico biancorosso sta scandagliando il mercato sloveno mentre il direttore sportivo Giorgio Oveglia sta sondando quello croato. In attesa di possibili novità, come si è visto venerdì scorso durante lo scrimmage contro il Kozina, si farà di necessità virtù.

Sulla linea dei terzini, al fianco di Jan Radojkovic e Sandrin, giocherà Marco Visintin con il giovane Urbaz, segnalatosi tra i più in forma in questo momento, a giostrare da ala sinistra coprendo il ruolo del capitano.