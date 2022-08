Indice di sportività: Trieste terza in Italia e al top per tesserati

TRIESTE. Trieste terza in Italia per indice di sportività e prima in tre determinate categorie di valutazione. È il quadro raffigurato nell’annuale classifica redatta dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, secondo i dati raccolti da 16 anni a questa parte dalla società di consulenza Pts.

Da questa analisi emerge che Trieste è al primo posto in ben tre delle varie sottocategorie nelle quali è suddivisa, ovvero – sempre in proporzione ai residenti – per numero globale di atleti tesserati, negli sport acquatici e in quelli indoor. È poi seconda (su 107 province) per squadre, atlete e risultati nello sport femminile e per tradizione cestistica, dietro alla “Basket city” per definizione, l’irraggiungibile Bologna. Quinta, infine, per numero di tesserati nel nuoto e nell’atletica.

«Questo risultato è una soddisfazione in più per la nostra amministrazione – questo il commento dell’assessore allo Sport Giorgio Rossi – che è sempre stata vicina allo sport cittadino, ma soprattutto premia gli sforzi compiuti dai presidenti e dai dirigenti delle società sportive. Mi conforta sapere di essere primi in Italia in quanto ad atleti tesserati, perché nell’anno della pandemia avevamo registrato un numero significativo di abbandoni. Adesso dobbiamo migliorare alcune criticità che riguardano le palestre e qualche campo di calcio che necessita di alcuni restyling, per puntare nei prossimi anni a confermarci in questa classifica e fare ancora meglio».

L’analisi presentata dal Sole 24 Ore non stupisce nemmeno il responsabile regionale del Coni, Giorgio Brandolin. «Pur premettendo che queste classifiche vanno prese con le molle – così Brandolin – l’analisi ci dice che Trieste si conferma una città culturalmente sportiva. Credo non sia un caso se metà delle 40 società sportive centenarie del Fvg sono di Trieste. Che lo sport qui sia una tradizione è confermato anche dal fatto che in una città di mare ci siano ben 5 società dedicate allo sci». Un altro aspetto che Brandolin ci tiene a sottolineare è l’ottimo rapporto fra Coni e Regione: «Il nostro è stato l’unico comitato regionale ad aver ricevuto un finanziamento di 10 milioni di euro per gestire le società sportive. Senza questa attenzione politica lo sport triestino e regionale non riuscirebbe a mantenere questi livelli».