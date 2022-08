Triestina-Pordenone, posticipato l’orario di inizio: si giocherà sabato 3 settembre alle 21

TRIESTE. Triestina-Pordenone si giocherà sabato ma alle 21.

La Lega Pro ha accolto ufficialmente la richiesta avanzata dal sodalizio rossoalabardato, in accordo con quello friulano, di posticipare l’inizio dell’orario della partita, originariamente in programma alle 17.30.

La decisione di spostare l’inizio (se non addirittura la data) della gara era maturata nel club triestino per agevolare la presenza dei tifosi dell’Unione al corteo in sostegno dei lavoratori della Wärtsilä, corteo in programma proprio nel pomeriggio di sabato.

Quello tra Triestina e Pordenone sarà il match d’esordio del nuovo campionato di Lega Pro – girone A.