Triestina in campo alla stessa ora del corteo dei lavoratori Wärtsilä: tifosi e società chiedono di posticipare la partita

TRIESTE Il derby tra Triestina calcio e Pordenone che segnerà la partenza di questa nuova stagione calcistica di Lega pro si terrà sabato 3 settembre alle 17.30. Peccato che allo stesso momento a Trieste si giocherà un’altra partita, ben più importante: la grande manifestazione indetta dai lavoratori della Wärtsilä per chiedere il ritiro dei 450 licenziamenti annunciati dall’azienda finlandese. Un corteo a cui è richiesta la partecipazione di tutta la città.

La coincidenza non è sfuggita ai tifosi della Triestina, che hanno inondato di commenti, spesso indignati, il post con cui la società ha annunciato l’orario del derby sulla propria pagina Facebook. Commenti nei quali molti tifosi, anche abbonati, hanno annunciato l’intenzione di disertare l’appuntamento calcistico per manifestare a fianco dei lavoratori.

A chiedere un cambiamento dell’orario della partita è anche lo stesso Centro di Coordinamento della Triestina Club, che sulla propria pagina Facebook scrive: “Auspichiamo che si possa spostare l'orario della partita perché alla stessa ora c'è la manifestazione cittadina a sostegno dei lavoratori della Wärtsilä . Riteniamo che sia più importante salvare tanti posti di lavoro che una partita di calcio. Speriamo che almeno questa volta la lega di serie C possa esaudire i nostri desideri”.

Nella mattinata di domenica è arrivata la risposta della società, che ha informato i tifosi di essersi attivata per chiedere il posticipo della partita, ottenendo intanto l’ok della squadra avversaria:

"Il Presidente Simone Giacomini e la società si stanno impegnando, in queste ore, interpellando ogni struttura idonea, per ottenere i regolari permessi; affinché la prima partita di campionato della squadra alabardata contro il Pordenone possa essere spostata in orario serale – c’è scritto -. La concomitanza con la manifestazione in data sabato 3 settembre mette al primo posto Trieste e poi la Triestina. Vogliamo giocare, ma rispettiamo ogni tipo di manifestazione che possa nascere dal cuore della città. Ripetiamo: prima Trieste poi la Triestina. Abbiamo già ottenuto l’ok per lo slittamento serale del derby dalla società Pordenone che ringraziamo. Vi faremo sapere a breve."