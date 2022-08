Pallanuoto Trieste, al via la stagione delle orchette

TRIESTE. Con il tradizionale raduno allo stabilimento balneare Ausonia giovedì 25 agosto si è alzato ufficialmente il sipario sulla nuova stagione della Pallanuoto Trieste femminile che ha sfilato sotto gli occhi del neo allenatore Paolo Zizza, legatosi per i prossimi tre anni all’ambizioso progetto della società del presidente Samer.

Oltre all’ex Commissario Tecnico del Setterosa, l’intensa attività dirigenziale durante l’estate ha portato a Trieste cinque nuovi innesti: un mescolamento di carte dettato dalla necessità del cambio di passo rispetto alla stagione precedente. Loredana Sparano, Daniela Vomastkova, Jelena Vukovic, Emma De March e Guya Zizza, oltre alla rientrante Gaia Gregorutti, sono i volti del nuovo corso alabardato che per la prima volta nella sua storia vanta un’orchetta tra le convocate all’Europeo con la Nazionale italiana femminile (a Spalato, dal 27 agosto al 10 settembre). L’assenza più che giustificata di Lucrezia Lys Cergol riempie d’orgoglio la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping che in attesa di riabbracciare il suo capitano (assieme alla nazionale Vukovic e alle giovani Emma De March e Guya Zizza, alle prese con le finali scudetto U18) si tuffa verso il prossimo anno agonistico.

«Con l’ingaggio di un professionista del calibro di Paolo Zizza, la società intende continuare un percorso in direzione di un grande risultato - ha annunciato il direttore sportivo Andrea Brazzatti dopo aver raccolto la squadra attorno a sé per il benvenuto iniziale – tutti gli inserimenti aderiscono ad un progetto preciso e le premesse per fare bene ci sono. L’unico modo che conosciamo per perseguire le nostre intenzioni è lavorare, perché il lavoro paga sempre». «Ho sposato questa società perché ho riscontrato entusiasmo nella programmazione e nella visione di voler fare qualcosa di positivo nel corso degli anni – le prime parole di Zizza al raduno – Abbiamo strutturato una squadra con qualche giocatrice di esperienza ed alcune giovani che intendiamo far crescere ed avvicinare velocemente ad un campionato di Serie A1 che si preannuncia difficile». Creare un gruppo coeso pare non sarà un problema visto l’affiatamento del roster e la complicità di tutti gli effettivi: «Sarà importante forgiare e mantenere questo attaccamento e questa solidità – continua l’allenatore – il mio lavoro sarà soprattutto cercare di costruire uno spogliatoio forte che sappia sopperire alle difficoltà tecniche». Tra le veterane, nonostante sia una classe 2003, la confermatissima Giorgia Klatowski, tra le orchette più in vista della passata stagione: «Siamo una bella squadra, si vede già adesso e con il tempo impareremo a conoscerci meglio. Sono sicura che insieme potremo arrivare dove vogliamo, personalmente penso che con i giusti meccanismi riusciremo a collocarci tra le prime quattro. Lucrezia? La sento ogni giorno, ha lavorato tantissimo per questo obiettivo e se lo merita per quanto dimostrato sia in Nazionale sia a Trieste negli ultimi anni. Sono felice come se in azzurro ci fossi io e siamo orgogliose di lei». Per quanto riguarda le date (ancora da confermare), la serie A1 femminile scatterà sabato 22 ottobre, mentre il girone preliminare di Coppa Italia è stato programmato tra il 7 e il 9 ottobre. Le convocate di Paolo Zizza per il raduno. Portieri: S. Ingannamorte (2000), L. Sparano (1995, dal Css Verona), G. Gregorutti (2003), R. Apollonio (2005). Difensori: G. Klatowski (2003), F. Colletta (2000), E. Sblattero (2004), J. Vukovic* (1994, dall’Orizzonte Catania). Attaccanti: L. Cergol* (c, 2001), I. Riccioli (2000), R. Santapaola (2000), G. Marussi (2004), G. Zizza* (2004, dal Css Verona), E. De March* (2005, dal Bogliasco), B. Bozzetta (I2004), A. Zoch (2006). Centroboa: D. Vomastkova (2001, dal Lille). *In gruppo dal 12 settembre.