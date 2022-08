Nel giorno dei calendari la Triestina apre ai tifosi

TRIESTE. Non c’è ancora pace nella tormentata serie C. La sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi di Campobasso e Teramo, le squadre bocciate da Covisoc e Figc, era attesa per giovedì 25 agosto, ma in realtà la decisione dei giudici arriverà solamente nella giornata di venerdì.

Come noto, i due club hanno portato avanti fino in fondo la loro battaglia di poter partecipare al prossimo campionato, convinti di essere nel giusto: e il Consiglio di Stato, che aveva accolto la sospensiva delle due società, ora dovrà dare la sentenza definitiva. In caso di esito positivo per Campobasso e Teramo, si prospetta una Lega Pro in sovrannumero a 61 o 62 squadre, perché Torres e Fermana sono state già ripescate in serie C: questo comporterà cambiamenti nei calendari e forse nel format. Pare che comunque vada, oggi pomeriggio la Lega Pro è pronta lo stesso al sorteggio dei calendari dei tre gironi, anche perché l’inizio del campionato è già fissato per il 4 settembre. Potrebbe essere insomma la giornata giusta per sapere quale sarà il cammino dell’Unione giornata per giornata. Nel frattempo, nonostante i colpi di Paganini, Minesso e Ciofani, e la prossima firma di Lamanna, non si spengono ancora le voci sul mercato alabardato: resta ancora in ballo la pista Maric, comunque difficile, ma soprattutto potrebbe arrivare anche un giovane centrocampista di valore per completare il quadro. Da sistemare ancora in uscita Giannò, Ala-Myllymaki e Baldi. Intanto oggi alle ore 18, la Triestina chiama a raccolta i tifosi e apre le porte dello stadio Rocco per far seguire un allenamento a porte aperte. Dopo tanti test con squadre avversarie a porte chiuse, che hanno tenuto un po' nascosta la squadra ai supporter, per la prima volta dunque i tifosi alabardati potranno scoprire tutti i nuovi giocatori, che finora hanno potuto ammirare solamente esaminando i curriculum. E anche se si tratterà solamente di un allenamento, si tratta comunque di una bella iniziativa della società alabardata per cominciare il rapporto con il territorio. Tra l’altro i tifosi hanno già dimostrato grande affetto per la squadra e approfittando anche delle tariffe estremamente vantaggiose, hanno permesso alla campagna abbonamenti di arrivare già a quota tremila tessere, che è sicuramente un buon risultato visto che manca ancora poco più di una settimana al via del campionato. Nel dettaglio due terzi delle tessere, circa duemila, sono state sottoscritte per la Curva Furlan, mentre le altre sono divise quasi equamente fra gli altri due settori del Rocco con una leggera prevalenza della Tribuna Colaussi rispetto alla Pasinati.