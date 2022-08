Calcio Dilettanti, lo Zaule inizia col sorriso:un lampo di Menichini affonda il San Luigi

MUGGIA. È forse il sogno di ogni allenatore, se non riesci a vincere la partita con gli undici che ritieni più adatti, studi i cambi e li azzecchi.

Nella circostanza cross rasoterra dalla sinistra di Millo per la girata di prima intenzione di Menichini. Palla sotto la traversa e gol della vittoria. La risolvono dunque i due subentrati. È il 36’ della ripresa. Minuto “maledetto” per il San Luigi che nel medesimo del primo tempo era rimasto in dieci per il secondo giallo a inflitto a Caramelli.

È Coppa Italia ma è ancora calcio d’agosto, nel primo tempo la sfida non decolla. Primi tre tentativi ospiti con Cottiga, Di Lenardo e Mazzoleni. Rispondono i locali con un potente rasoterra di Villanovich che sfiora il palo. Nella prima frazione da segnalare ancora, come detto, il cartellino rosso al difensore biancoverde.

La seconda frazione si apre con un tiro altissimo di Maracchi dal limite, per l’ex alabardato cambia lo stadio, dal Rocco allo Zaccaria, ma rimane sempre il medesimo combattivo impegno. Il San Luigi accusa la stanchezza dell’inferiorità numerica, lo Zaule Rabuiese tiene il pallino ma senza rendersi particolarmente pericoloso. Si arriva così al già descritto minuto numero 36 che regala i tre punti alla squadra di mister Carola. Al 42’ Millo calcia dalla sinistra sull’esterno della rete. Al 47’ il San Luigi ci mette cuore e rabbia nel tentativo di pareggiare ma l’ex D’Agnolo in pochi secondi salva alla grande prima su Carlevaris e poi su Marin.

E domenica compagini nuovamente in campo per la seconda giornata.

I PROGETTI Poco prima del fischio d’inizio della gara Alessandro Samez, direttore generale dello Zaule Rabuiese ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda i viola: «La preparazione è andata bene tranne che per Lombardi che si sta portando dietro un infortunio occorsogli nella scorsa stagione ma il suo completo recupero è ormai imminente. Devo ringraziare la società per aver permesso un mercato così importante, il campo avrà poi l’ultima parola naturalmente, siamo coperti molto bene in tutti i reparti tanto che ai 23 giocatori della rosa abbiamo già detto che tutti potranno partire nelle varie partite titolari o riserve. Intanto in questa Coppa Italia faremo un ampio turnover giocando tre sfide in una settimana, il nostro obiettivo è comunque quello di passare questo primo turno».

Sul fronte sanluigino il ds Maurizio “Icio” Cespa, predica calma e giudizio: «La nostra rosa è al completo, difficilmente faremo dei cambiamenti. Continuiamo nella nostra politica dei giovani anche se vista la difficoltà del campionato abbiamo aggiunto qualche elemento più maturo. La stagione sarà anomala con tanti mercoledì in cui bisognerà scendere in campo, le ambizioni le lasciamo agli altri, contiamo ad ogni modo di fare un buon campionato di consolidamento e di crescita».