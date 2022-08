Calcio, il Trofeo Brienza alla Juventina

MONFALCONE. E' la Juventina ad aggiudicarsi il Trofeo Brienza di Monfalcone.

Il Comunale di via Boito ha ospitato il triangolare di finale di quello che rappresentava di fatto l'ultimo importante test prima del debutto della nuova stagione.

La compagine di Sepulcri, attesa dal ritorno sui campi d’Eccellenza, ha alzato le braccia al cielo dopo avere impattato per 1-1 con la Cormonese – grigiorossi poi vincenti ai rigori – ed avere piegato nell’ultimo, decisivo match i padroni di casa dell’Unione Fincantieri Monfalcone per 2-1.

Sugli scudi il nuovo acquisto, bomber Martinovic, autore in entrambi gli incontri di due reti d’autore, ed il difensore Russian, protagonista della rete decisiva nel derby contro i monfalconesi, grazie ad una poderosa incornata sugli sviluppi di un corner.

Buone indicazioni anche per la Cormonese, che da neopromossa ha dimostrato grossa personalità contro due big: di capitan D'Urso su rigore e Bregant le due reti che hanno permesso ai ragazzi di mister Amedeo Russo di uscire di fatto imbattuti nei 90’, conclusi ambedue sull’1-1 contro avversarie di grande pedigree. Per l’Ufm, che ha ruotato molti giovani specie nel secondo match, buona prova di un motivatissimo Gabrieli: il jolly offensivo è stato autore di 3 reti negli ultimi 3 match della manifestazione. Kermesse la cui edizione di quest’anno è stata inevitabilmente dedicata alla memoria di “Jack” Stabile, tifoso di sempre appena scomparso ed omaggiato con una rosa che collocata sul suo tradizionale seggiolino, in tribuna, prima dell’atto conclusivo.