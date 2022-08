Lombardi firma per la Triestina calcio: una scommessa sulla qualità

TRIESTE Per perfezionare l’accordo è servito qualche giorno, ma alla fine la Triestina ha piazzato un altro colpo su cui stava lavorando fin dalla scorsa settimana: Cristiano Lombardi vestirà nel prossimo campionato la maglia alabardata e arriva a Trieste dalla Lazio con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B. Il curriculum del giocatore è di quelli importanti, fondamentale anche la sua duttilità visto che Lombardi, che tra un paio di settimane compirà 27 anni, ha coperto in carriera tanti ruoli.

Quello principale è l’esterno destro di centrocampo, ma è in grado di giocare anche sulla fascia sinistra e grazie alla sua spiccata pericolosità, può anche ricoprire posizioni più avanzate, come seconda punta o esterno alto. Senza dimenticare che da ragazzo giocava da prima punta. Tecnica e velocità sono le sue principali caratteristiche che lo hanno reso spesso devastante sulla fascia. Si diceva di un curriculum prestigioso: dopo aver tirato i primi calci nella sua città, Viterbo, dove è nato nel 1995, Lombardi transita per il Siena e poi approda al settore giovanile della Lazio, dove viene gradualmente trasformato da prima punta a esterno e si mette in luce con la Primavera biancoceleste: il suo bottino in 50 partite è di 22 reti e contribuisce alle vittorie di campionato, Coppa Italia e Supercoppa.

In carriera Lombardi vanta ben 35 presenze, un gol e due assist in serie A, numeri ottenuti con le maglie della stessa Lazio e del Benevento.

Anzi nel 2017 con la squadra allenata da Simone Inzaghi (che lo aveva avuto nelle sue file già nella Primavera) vince anche la Supercoppa Italiana battendo la Juve.

La maggior esperienza se l’è fatta però in serie B, dove fra Trapani, Venezia, Salernitana e Reggina ha raccolto ben 56 presenze, 6 gol e 7 assist. Paradossalmente è quasi un novizio della serie C, visto che ci ha giocato solamente un campionato nella lontana stagione 2015/2016, quando con la maglia dell’Ancona ha collezionato 25 presenze segnando 4 reti.

Inoltre da ragazzo ha giocato anche nelle nazionali under 18 e 19. Purtroppo nella sua carriera non tutto è filato liscio, perché nelle ultime due stagioni è stato tormentato da infortuni anche pesanti che ne hanno limitato la presenza in campo. In particolare due anni fa ha avuto un problema muscolare piuttosto serio che l’ha tenuto fermo ai box per parecchi mesi. Negli ultimi mesi della scorsa stagione però, quando era in prestito alla Reggina in serie B, è comunque tornato a giocare mettendo assieme otto presenze e una rete. Se avrà superato i suoi problemi fisici, si tratta davvero di un crac per la categoria, e oltre che preziosa pedina sulle fasce di centrocampo, Lombardi può rappresentare un’alternativa anche per interessanti soluzioni offensive nella Triestina di Bonatti.

Per quanto riguarda il mercato delle altre squadre del girone, il Pordenone ha ufficializzato l’arrivo di Simone Palombi dall’Alessandria, mentre il Sassuolo manda in prestito in serie C Andrei Marginean al Novara e Federico Artioli alla Pergolettese. Sempre in tema di prestiti, all’Arzignano Valchiampo arriva il centrocampista Stefano Cester dal Vicenza.