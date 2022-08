Basket femminile, per il Futurosa debutto al Dome di Trieste con il Broni: derby a novembre

TRIESTE Comincerà da una gara casalinga la prima stagione della sua storia del Futurosa Trieste nella serie A2 di basket femminile. Sono stati diramati i calendari per la prossima stagione agonistica del secondo campionato nazionale (diviso come di consueto nei due gironi, nord e sud) e la squadra neopromossa allenata dal confermato Alessio Scala ospiterà al debutto sabato 8 ottobre Broni, squadra del pavese scesa quest’anno dalla massima serie dopo la sconfitta con Moncalieri nei play-out. Il campo di gioco delle partite interne del Futurosa sarà ancora l’Allianz Dome, di cui rimangono forti l’immagine e il ricordo degli oltre 1000 spettatori assiepati a spingere al trionfo le rosanero nella finale di ritorno degli spareggi-promozione giocata il 18 giugno contro Albino.

Per la prima trasferta stagionale del Futurosa basterà attendere il 16 ottobre, quando Chiara Croce e compagne saranno di scena a Vicenza, formazione che (in collaborazione con il club padovano) ha preso il titolo sportivo delle Lupe San Martino, fiere avversarie delle triestine nello scorso campionato di B e a loro volta promosse, ma rinunciatarie alla serie A2. Alla terza giornata Futurosa tornerà in casa per ricevere una squadra ambiziosa come Castelnuovo Scrivia, che si è rinforzata quest’estate con la triestina (ed ex rosanero) Francesca Leonardi. Il mese di ottobre sarà chiuso da un altro impegno casalingo, contro Treviso, poi, scorrendo il calendario, risalta il derby con Udine, fissato il 26 novembre al palasport Benedetti.

Un turno infrasettimanale il 21 dicembre (Futurosa ospite di Mantova) precederà la sosta natalizia, che si interromperà il 7 gennaio 2023 con la 13.ma e ultima giornata d’andata: Futurosa contro Bolzano. Il derby di ritorno con Udine è previsto l’11 marzo all'Allianz Dome, mentre la regular season andrà in archivio sabato 15 aprile 2023. In vista di questa stagione così impegnativa e ricca di suggestione il Futurosa ha allestito un roster che, alle conferme di tutte le protagoniste del balzo in A2 (eccetto la spagnola Sara Fraile, rientrata in patria dopo l’Erasmus a Trieste), ha aggiunto due nuovi innesti.

L’ala forte Chiara Camporeale, triestina già in maglia rosanero nel 2018 e ora di ritorno dopo la A2 disputata a Ponzano Veneto, e la guardia croata (classe 2001 come Camporeale) Iva Bosnjak, proveniente dal campionato islandese. Il raduno scatterà il 22 agosto ma la squadra non ha smesso di lavorare con la preparatrice atletica Elisa Zerjal e la settimana prossima riprenderà il lavoro individuale assieme agli assistant coaches Andrea Mura e Alessandro Ragaglia.