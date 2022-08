Triestina calcio, via agli abbonamenti a prezzi low cost

TRIESTE La campagna abbonamenti che non t’aspetti. La Triestina l’ha lanciata all’improvviso ieri, a sorpresa, durante una serata calda e afosa, quella del primo giorno di agosto, con un filmato accattivante sui social.

Ed è una campagna spumeggiante e aggressiva, dai prezzi molto bassi, con una vasta tipologia di possibilità che guarda anche alle famiglie, aperta in tutti e tre i settori dei tifosi alabardati, ovvero Curva Furlan, Tribuna Colaussi e Tribuna Pasinati. Studiata insomma per riportare in massa i tifosi allo stadio Rocco, che del resto è uno degli obiettivi della nuova società.

TREMILA. Ma è una campagna inedita anche per i tempi, perché appena lanciata sui vari social, è stato possibile fin da ieri sera abbonarsi online sulla piattaforma diyticket.it al link www.diyticket.it/artists/358/ustriestina-calcio-1918-srl. I prezzi comunicati sono validi per i primi tremila abbonati (e qui si notano gli ambiziosi traguardi della nuova proprietà): al termine della promozione le tariffe verranno infatti aggiornate con una maggiorazione del 10%. Per informazioni e assistenza all'acquisto, chiamare il call center 06-0406 (lun-ven 9-13 e 14-18), numero valido anche per messaggi Whatsapp.

SEDI. L’abbonamento nei punti fisici, invece, lo si potrà fare solamente da domani, mercoledì 3 agosto. Quattro le sedi predisposte alla vendita: la sede societaria al terzo piano della Tribuna Pasinati, il Centro Coordinamento Triestina Club di via dei Macelli (sotto la Tribuna Colaussi), il Bar Capriccio di via Bramante 4 e il Ticket Point di Corso Italia 6/C.

CURVA. Ed eccoci alle tariffe. Attenzione perché le tipologie di abbonamento sono davvero molte e alcune possono essere fatte solo con l’acquisto fisico.

Questi i prezzi in Curva Furlan: intero 81 euro; over65 e donne 49,50 euro. Poi ci sono altre tipologie valide solo con acquisto fisico: ex abbonati 72 euro; formula padre+figlio (fino a 12 anni) 81 euro; formula Family (due genitori e figlio fino a 12 anni) 108 euro; offerta studenti (dai 13 anni in su o con tesserino universitario) 45 euro; cortesia (bambini 0-12 anni e disabili con invalidità oltre 75%) 18 euro; cortesia (invalidità sotto 75%) 49.50 euro.

TRIBUNE. Questi i prezzi in Tribuna Colaussi: intero 108 euro; over65 e donne 81 euro. Poi le tipologie valide solo con acquisto fisico: ex abbonati 94,50 euro; formula padre+figlio (fino a 12 anni) 117 euro; formula Family (due genitori e figlio fino a 12 anni) 135 euro; offerta studenti (dai 13 anni in su o con tesserino universitario) 72 euro; cortesia (bambini 0-12 anni e disabili con invalidità oltre 75%) 27 euro; cortesia (invalidità sotto 75%) 81 euro. E questi infine i prezzi in Tribuna Pasinati: intero 135 euro; over65 e donne 103,50 euro. Poi le tipologie valide solo con acquisto fisico: ex abbonati 117 euro; offerta studenti (dai 13 anni in su o con tesserino universitario) 90 euro; cortesia (bambini 0-12 anni e disabili con invalidità oltre 75%) 40,50 euro; cortesia (invalidità sotto 75%) 103.50 euro.