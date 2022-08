Pallacanestro Trieste al lavoro in anticipo: precampionato con il derby

TRIESTE Poco più di una settimana e sarà raduno. Mercoledì 10 agosto via alla preparazione precampionato della Pallacanestro Trieste, primo atto ufficiale di un torneo che si snoderà lungo un percorso di nove mesi concludendosi domenica 7 maggio con l'ultima giornata di regular season che aprirà le porte ai play-off.

Estate impegnativa per quasi tutti i futuri protagonisti biancorossi che, seppur in vacanza, hanno lavorato individualmente per farsi trovare pronti alla ripresa dell'attività. A chi, come Alessandro Lever, Stefano Bossi e Lodovico Deangeli si stanno allenando all'Allianz Dome, si contrappone il lavoro svolto a Roma da Luca Campogrande e Corey Davis negli Stati Uniti.

PRECAMPIONATO: Trieste lavorerà per una decina di giorni all'Allianz Dome poi la consueta fuga in Slovenia con il ritiro previsto grazie alla ormai consolidata collaborazione con Thermana Lasko, partner dei biancorossi già da qualche stagione. La prima uscita prevista presumibilmente in Slovenia quindi il ritorno a casa per continuare il lavoro.

Per quanto riguarda i tornei, già definita la partecipazione dei biancorossi ai tornei di Udine e Jesolo. Torneo di Udine in programma venerdì 2 e sabato 3 settembre al quale, oltre a Apu Old WIld West e Pallacanestro Trieste, parteciperanno anche la Reyer Venezia e la Reale Mutua Torino di Franco Ciani. Venerdì 2 settembre segnerà il ritorno del derby regionale, match serale che seguirà quello di apertura previsto nel pomeriggio tra Venezia e Torino. Sabato 3 settembre spazio alle finali. Massimo Piubello, invece, organizza per venerdì 23 e sabato 24 settembre il Basketball "in" Jesolo, manifestazione che vedrà in campo oltre a Trieste anche Nutribullet Treviso, Reyer Venezia e Ge.Vi Napoli. Ancora da definire accoppiamenti e orari delle partite. Tra il torneo di Udine e quello di Jesolo, sabato 17 settembre, in programma a Caorle un'amichevole con Treviso.

MERCATO: Due americani per completare il roster, Trieste continua la caccia al suo centro titolare e all'esterno capace di ricoprire i ruoli di guardia e ala piccola. Si lavora alla ricerca dei nomi giusti cercando di far combaciare esigenze tecniche a possibilità economiche. Per il momento nulla di concreto, nel frattempo in dirittura d'arrivo il passaggio di Nicolò Dellosto alla Gevi Napoli. Per la ventiduenne ala triestina, lo scorso anno nel campionato di serie A2 a Cento, si tratta di un ritorno nella massima serie dopo le stagioni disputate con le maglie di Reggio Emilia e Fortitudo Bologna. —