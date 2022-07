La Triestina e la rivoluzione verde: l’età media abbassata di 4 anni

/ TRIESTE Solo un maquillage di facciata? Oppure una plastica pacchiana per nascondere qualche ruga? Niente affatto, quella operata sul mercato in questo luglio dalla Triestina è un’operazione di ringiovanimento vera e propria, una bella sorsata di elisir della giovinezza. In questi venti giorni passati dall’ufficialità del primo nuovo arrivo in casa alabardata, l’età media della squadra è stata tirata giù di ben quattro anni e mezzo: è una sorta di record o quasi. Calcolando i 24 che nella scorsa stagione hanno giocato di più, l’Unione del 2021/22 aveva un’età media di 28,3 anni. Una media giudicata piuttosto elevata in un contesto di squadre mediamente più giovani.

Ebbene calcolando i 19 giocatori che al momento sembrano avere le maggiori possibilità di essere impiegati con una certa regolarità, la Triestina di quest’anno è scesa addirittura a 23,9 anni di media. Una discesa davvero notevole, come si poteva intuire fin dalle prime mosse del direttore generale Romairone: l’arrivo di tanti baby e la partenza di alcuni elementi invece un po’ più stagionati, ha ovviamente avuto l’effetto di avere un’Unione decisamente più verde del passato. A impressionare è il fatto di quanti nati dal 2000 in poi siano arrivati in alabardato.

Ce ne sono ben dieci, partendo dal superbaby classe 2004, il portiere Mastrantonio. Di poco più giovane Rocchetti, classe 2003, mentre nel 2002 sono nati Galliani e Sottini. Folto il gruppetto di nati nel 2001, formato da Ghislandi, Felici, Lovisa e Petrelli, mentre Adorante e Pezzella sono classe 2000. Senza dimenticare che in alabardato c’è ancora il 2002 Baldi.

Oltre a lui e a qualche manciata di baby convocati dalla Primavera, lo scorso anno gli unici millenials erano invece Galazzi e, nella prima parte della stagione, Natalucci. Insomma una differenza abissale. Dei nuovi arrivi, come detto, solo pochi esperti. E comunque si tratta di “vecchi” in modo molto relativo, anzi si può dire quasi giovani, perché oltre i trent’anni (e di pochissimo) ci vanno solo Sabbione e Furlan. Per il resto abbiamo Rocchi e Sarzi Puttini con 26 anni, Lombardi che ne deve fare 27, Ganz che ne deve compiere ancora 29.

Insomma, se come pare, Crimi dovesse restare in alabardato, sarà lui a fare da chioccia dall’alto dei suoi 32 anni. Cosa comporterà tutto questo? La gioventù porta sicuramente freschezza, entusiasmo, dinamismo, una squadra probabilmente più propensa al pressing e a ripartenze veloci. Sull’altro piatto della bilancia, ci sarà inevitabilmente tanta inesperienza, forse la tendenza a ragionare poco, a spingere maggiormente sulla corsa e a non gestire in maniera ancora ottimale i vari momenti di una partita. Ma è proprio per controbilanciare questi possibili difetti, che servono i giusti innesti con una certa esperienza. E quelli arrivati finora, pur non certo ancora stagionati, la possono certamente assicurare.