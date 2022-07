Rummolo, un bronzo olimpico per la Pallanuoto Trieste

TRIESTE. Un bronzo olimpico per la Pallanuoto Trieste. Fa le cose in grande stile la società sponsorizzata Samer & Co. Shipping anche per quanto riguarda la squadra di nuoto Assoluti. È stato infatti ingaggiato come nuovo allenatore un ex azzurro dal curriculum prestigioso. Si tratta di Davide Rummolo, 45 anni da compiere in novembre, nativo di Napoli, legato alla società alabardata con un contratto fino al 2028.

Da atleta Rummolo ha vinto tantissimo a livello internazionale, con il picco raggiunto ai Giochi di Sidney 2000, quando nei 200 rana ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara che aveva portato all’oro un altro azzurro, Domenico Fioravanti. Sempre nei 200 rana si è imposto agli Europei di Berlino e agli Europei in vasca corta di Riesa nel 2002. Ai Campionati Italiani invece Rummolo è salito sul podio per oltre 50 volte.

Smessa l’attività agonistica, ha iniziato ad allenare alla Canottieri Napoli nel 2006, portando la squadra di nuoto del sodalizio giallorosso al secondo posto ai Campionati Italiani Primaverili nel 2012. Nel 2017 è passato alla Ecumano Space, raggiungendo anche in questo caso risultati di spessore. Rummolo sarà anche il coordinatore dell’attività dell’intero settore nuoto agonistico della società alabardata.

Queste le sue prime impressioni da “triestino”: «Nella mia carriera sia da atleta che da allenatore ho sempre lavorato a Napoli - spiega - Quando mi è arrivata la proposta da parte della Pallanuoto Trieste ci ho pensato a lungo, poi però è stato semplice accettare. Ho avuto modo di parlare con il presidente Enrico Samer, il direttore sportivo Andrea Brazzatti e la direttrice tecnica del settore nuoto Stefania Pirozzi, il progetto è davvero ambizioso e a lungo termine. Ci servirà tempo per raggiungere un certo tipo di risultati, per questo siamo rivolti in prospettiva alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ho visitato il Centro Federale della piscina Bianchi, si tratta di un impianto eccellente, può e deve diventare un punto di riferimento per il nuoto nazionale. Il nostro obiettivo è quello di crescere passo passo e di portare la Pallanuoto Trieste al vertice in Italia di questa disciplina, i presupposti per riuscirci ci sono tutti».

La direttrice tecnica Stefania Pirozzi inquadra così l’inserimento di Rummolo nello staff della Pallanuoto Trieste: «Con Davide facciamo un innesto di prestigio. Stiamo parlando di un allenatore molto preparato, con un background da atleta di livello mondiale. Credo sia la persona giusta per il nostro progetto, porterà entusiasmo, disponibilità, esperienza e tante idee. Noi partiamo già da una buona base, penso in particolare ai nostri Esordienti A, Davide ci permetterà di alzare notevolmente il nostro livello».