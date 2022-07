Per l’Allianz debutto casalingo contro Pesaro il 2 ottobre

TRIESTE. Debutto casalingo all’Allianz Dome domenica 2 ottobre contro la Carpegna Pesaro. Comincia così il campionato di serie A di basket 2022-23 per la formazione biancorossa. Un avvio impegnativo che vedrà nella seconda giornata la squadra di Marco Legovich sul parquet della Virtus Segafredo Bologna e poi ospitare l’Umana Reyer Venezia.

Il 23 ottobre la Pallacanestro Trieste potrà ancora affidarsi al fattore campo contro Tortona mentre la domenica successiva sarà a Napoli. Seguono Sassari in casa, i campioni d’Italia di Milano fuori, Brescia in casa, Reggio Emilia fuori, Brindisi in casa, Varese fuori, Trento in casa, Verona fuori, Scafati in casa e infine si andrà al Palaverde per affrontare Treviso forte dell’ex Banks.