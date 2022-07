Tiro con l’arco a squadre il paralimpico Verzini medaglia d’oro europea

CORMONS. Trionfo per il portacolori della Compagnia Arcieri Cormons Giuseppe Verzini al Campionato Europeo pararchery di Nove Mesto, in Repubblica Ceca, valido anche come tappa del World Ranking Tour e per questo aperto ad atleti di tutto il mondo.

L’arciere tesserato con il club presieduto da Claudio Canesin si è infatti aggiudicato la medaglia d’oro a squadre nel ricurvo, laureandosi così campione d’Europa assieme al proprio compagno di nazionale Stefano Travisani: nella finalissima i due azzurri hanno battuto il team degli Usa, contribuendo così all’ottima spedizione italiana, capace di conquistare in tutto quattro ori, un argento ed un bronzo a questo appuntamento continentale.

Quella di Verzini e Travisani è stata una vera e propria impresa, considerando che nelle fila della squadra statunitense c’era il campione olimpico di Tokyo 2020 Kevin Mather, e che pure l’altro arciere degli americani, Eric Bennett, è tra i più quotati al mondo. Ma i due azzurri non si sono fatti intimorire battendo il duo Usa con un netto 6-2 grazie alla partenza sprint che ha permesso a Verzini e Travisani di portarsi sul 4-0 (33-32 e 37-34): a nulla è valso il recupero di Mather e Bennett col 36-31 del terzo set, perché nell’ultimo parziale sono ancora gli azzurri a spuntarla per 34-32.

Comprensibilmente enorme la gioia di Verzini nel post-gara: «È una stupenda sensazione – racconta – dopo tutti i sacrifici fatti sin qui. Fin dall’ultimo ritiro a Bologna noi atleti e lo staff che ci segue avevamo capito che il lavoro fatto da Dubai ad oggi stava dando i suoi frutti. Alle prime eliminatorie la conferma è arrivata e a quel punto abbiamo pensato solo a sorridere ad ogni freccia tirata».

I due azzurri sono stati bravi anche a superare alcuni passaggi a vuoto nella fase cruciale della competizione: «Siamo stati in grado di superare le mie difficoltà in un paio di frecce in finale – aggiunge Verzini – grazie alla rispettiva fiducia che abbiamo raggiunto. Questo oro è un risultato eccezionale anche perché la squadra Usa era di gran livello».

E sul podio, a testimonianza del clima di serenità durante la gara, non sono mancati i sorrisi e i pollici all’insù assieme al team statunitense