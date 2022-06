Basket, la Nazionale del Poz sfida Doncic&Dragic: sabato la serata stellare a Trieste

TRIESTE Una serata di quelle in cui esserci o meno fa tutta la differenza del mondo. Quella volta che il Poz debuttò alla guida della Nazionale. Quella volta che a Trieste vedemmo giocare Luka Doncic. Italia-Slovenia (palla a due sabato alle 20.30, diretta su Sky Sport Uno) all’Allianz Dome sarà questo e molto altro.

Tutt’altro che una semplice partita amichevole. Da quell’idea scaturita qualche mese fa nella sede dello Jadran è nato un evento che stasera riempirà l’impianto di Valmaura e porterà nella tribuna di Trieste mezzo governo della Slovenia, con in testa il presidente della Repubblica Borut Pahor.

Sarà la serata più importante nella ancora giovane storia di allenatore di Gianmarco Pozzecco. Il destino gli ha riservato un regalo: celebrare la prima volta da commissario tecnico davanti ai volti con cui ha condiviso amicizia, affetti, gli inizi, la crescita. Il Poz è uomo che non riesce a mascherare le emozioni. E lo ha già anticipato nella conferenza stampa di presentazione del match: l’ingresso sul parquet nella veste di ct azzurro sarà «emozionante». Specie se a sottolineare l’annuncio del suo nome ci sarà la standing ovation dell’Allianz Dome. Un debutto che resterà indimenticabile. E ancora di più se arriverà una vittoria a spese di una rappresentativa forte come quella slovena.

Ma alla Slovenia ci arriveremo dopo. L’Italia infatti, per il popolo che la domenica tifa biancorosso, non è solamente il Poz in panchina. Sul parquet infatti ci saranno Stefano Tonut, di fatto uno dei “senatori” in una Nazionale giovanissima, e Alessandro Lever che proprio con le sue prestazioni in maglia Allianz si è guadagnato l’attenzione dello staff azzurro. E dopo la chiamata da parte di Meo Sacchetti è arrivata anche la conferma da Pozzecco.

Nelle file dell’Italia la partita di sabato sera rappresenta un esordio per Luca Severini, Leonardo Okeke, Tomas Woldentensae e - il più atteso tra i “deb” - John Petrucelli, il mastino tuttofare della Germani Brescia fresco di passaporto italiano. Dopo i Giochi olimpici di Tokyo fanno il loro ritorno nel gruppo azzurro Achille Polonara e quel Marco Spissu che il Poz conosce bene per averlo allenato ai tempi del Banco di Sardegna Sassari.

Sarà la ventiquattresima esibizione dell’Italia a Trieste e la città ha portato decisamente bene finora, con venti successi. Tra i vari match disputati anche un’amichevole nel settembre del 1977 contro l’Hurlingham. Per la cronaca, finì 98-67.

Per la Nazionale sarà un test in vista del confronto con i Paesi Bassi del 4 luglio nella prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023.

Anche per la Slovenia quest’amichevole è un banco di prova importante per una gara più ravvicinata rispetto all’impegno olandese dei nostri. Il 30 giugno Luka Doncic e compagni a Lubiana affronteranno la Croazia mentre il 3 luglio dovranno vedersela con la Svezia a Stoccolma.

La stella della rappresentativa allenata da Alexander Sekulic è naturalmente il fuoriclasse dei Dallas Mavericks, il talento che ha bruciato tutte le tappe. Ragazzino ha conquistato il Real Madrid, ha portato la sua Nazionale al successo nell’Eurobasket 2017 e tra i “pro” si è rivelato subito una stella di prima grandezza ampliando il proprio repertorio e diventando un giocatore totale. Doncic si è allenato con i compagni, ha alle spalle una stressante stagione Nba e presumibilmente non verrà sottoposto a un minutaggio sfiancante.

Oltre alla stella dei Mavs, l’altro evento nelle file della Slovenia è il ritorno di Goran Dragic che aveva annunciato l’intenzione di non vestire più la maglia della rappresentativa. Ma la voglia di contribuire a nuovi successi del suo team lo ha riportato sui suoi passi e sabato sera sarà in campo al fianco del fratello Zoran, ben conosciuto dal pubblico dell’Allianz Dome. A proposito, durante la presentazione dell’amichevole Zoran Dragic ha parlato del pubblico triestino descrivendolo come caloroso e in grado di dare una forte spinta alla squadra del cuore.

ITALIA: 00 Della Valle (capitano), 0 Spissu, 7 Tonut, 12 Flaccadori, 20 Udom, 25 Lever, 30 Caruso, 31 Vitali, 33 Polonara, 40 Severini, 43 Okeke, 45 Akele, 53 Woldetensae, 77 Petrucelli. All.: Pozzecco.

SLOVENIA: 3 Goran Dragic, 5 Rupnik, 6 Nikolic, 8 Muric, 10 Tobey, 11 Blazic, 15 Hrovat, 27 Dimec, 30 Zoran Dragic, 33 Glas, 34 Macura, 55 Cebasek, 77 Doncic. All.: Sekulic.