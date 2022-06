Il 27enne fighter ha avuto la meglio sull’iberico Macias ritiratosi al terzo round. L’isontino: «Felice per aver raccolto i frutti di tanto lavoro e tanti sacrifici»

Il goriziano Luca Grusovin (pantaloncini rossi) in azione

GORIZIA Dall’Isontino al tetto del mondo. Il goriziano Luca Grusovin è il nuovo campione mondiale pesi piuma di kickboxing della sigla Wako Pro.

Il ventisettenne fighter isontino trapiantato in Lombardia ha conquistato la cintura K-1 rules al limite dei 58 kg dominando lo spagnolo Tito Macias. L’iberico, ex campione europeo, e già due volte sfidante al titolo mondiale, ha dovuto abbandonare il match al terzo round per infortunio.