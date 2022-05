Fedriga: «Grande capacità di mettersi in gioco sfidando ogni difficoltà»

TRIESTE. La scomparsa del presidente Mario Biasin sta destando grande cordoglio nel mondo del calcio e non solo.

«La morte di Mario Biasin, presidente della Triestina calcio ci addolora profondamente – il messaggio del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. In Australia ha costruito una attività imprenditoriale di grandissimo valore. Con la Triestina, nobile club del calcio, ha voluto mantenere un legame profondo con le sue origini».

Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga:



«Capacità di mettersi in gioco sfidando ogni difficoltà, spirito d'iniziativa, enorme passione, attaccamento alla terra di origine. Con la scomparsa di Mario Biasin, la nostra comunità perde un grande imprenditore che ha saputo fare fortuna lontano dalla propria città e un uomo di sport che negli ultimi anni si è speso tantissimo per cercare di riportare la Triestina ai fasti di un tempo. Nell'esprimere sincero cordoglio alla famiglia e alla Triestina – ha aggiunto in una nota - il nostro augurio è che i valori che hanno contraddistinto l'intera esistenza di questo figlio illustre della nostra terra possano essere coltivati degnamente da chi in futuro sarà chiamato a guidare la gloriosa squadra di calcio rossoalabardata».

Nella Figc regionale «il presidente Ermes Canciani, il consiglio direttivo e tutti i dipendenti del Comitato regionale si stringono attorno all’U.S. Triestina Calcio 1918 ed alla famiglia per il grave lutto che li ha colpiti con la scomparsa del presidente Mario Biasin».

Messaggi di condoglianze anche dallo sport triestino.

«Allianz Pallacanestro Trieste esprime il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa Mario Biasin, imprenditore originario di Trieste e proprietario della Triestina Calcio. La società porge le più sentite condoglianze alla famiglia ed è vicina alla U.S. Triestina Calcio 1918 e a tutti i tifosi rossoalabardati per questa grave perdita».

«La Pallamano Trieste esprime le più sentite condoglianze per l'improvvisa scomparsa del Presidente della Triestina Calcio Mario Biasin. La società vuole esser vicina a tutti i dirigenti, in particolar modo ai suoi cugini Mauro e Romina Milanese, ed a tutti i grandi tifosi dell'Unione».