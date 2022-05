Dilettanti, Eccellenza: la Pro Gorizia cala il poker al Chions e vede la finale per la serie D

PRO GORIZIA – CHIONS 4-1

Marcatori: pt 6’ Lucheo, 19’ Lucheo, st 10’ Aldrigo, 13’ Valenta, 24’ Gubellini.

PRO GORIZIA: Buso, Delutti (pt 4’ Raugna), Dimroci, Samotti, Piscopo, Duca, Lucheo, Aldrigo (st 48’ N’Da), Gubellini, J. Grion, Bradaschia (st 35’ Ranocchi). All. Franti

CHIONS: Bazzichetto, Voltasio, Stojanovic (st 38’ Musumeci), Andelkovic, Diop, Boskovic, Ruffo (st 1’ Trentin), Consorti (st 28’ Vittore), Borgobello, Valenta, Serrago (st 43’ Zannier). All. Barbieri Arbitro: Radovanovic di Maniago

Note: ammoniti Samotti, Gubellini, Bradaschia (P), Diop (Chi). Epulso Diop (Chi) per doppia ammonizione al 15’ del st.

GORIZIA. Straordinaria Pro Gorizia. Al “Bearzot” i biancoazzurri dominano l’andata del secondo turno dei play off, strapazzano 4-1 il Chions, re del girone A di Eccellenza, e vedono ora all’orizzonte la finalissima che varrebbe la Serie D. C’è ancora un ritorno da giocare e nulla è deciso, ma la cronaca non può prescindere dal racconto di una Pro Gorizia praticamente perfetta, con Franti che ha trovato le chiavi giuste per mettere in difficoltà quella che è la miglior difesa di tutta l’Eccellenza del Friuli Venezia Giulia, rifilandole quattro reti in una volta sola dopo che ne aveva subite appena quindici in tutto il campionato. Eppure il match del “Bearzot” sembrava iniziare nel peggiore dei modi per la Pro, che dopo una manciata di minuti ha perso l’esterno basso Delutti per un problema muscolare. Al suo posto, a freddo, Raugna, un esterno alto che però si è calato alla perfezione nella parte, ed è stato autore di una prestazione maiuscola. Come tutti i suoi compagni, del resto, capaci di sbloccare il risultato già al 6’. Merito in questo caso praticamente tutto di Lucheo, per la verità: il numero 7 ha preso palla al limite e cercato ripetutamente lo spazio per liberare il suo mancino, trovandolo dopo una serie di serpentine da posizione defilata, e spedendo la sfera a fil di palo dove Bazzichetto non poteva arrivare. Uno a zero e Pro Gorizia che non si accontenta. E così al 19’ è arrivato pure il raddoppio, per gentile concessione di una difesa ospite stranamente in imbarazzo: pasticcio di Boskovic e Bazzichetto su una palla profonda, scontro tra i due e sfera che resta a disposizione di Lucheo, che non deve far altro che segnare a porta vuota. La Pro potrebbe segnare ancora con Gubellini e Bradaschia, nel finale cresce il Chions (al tiro con Andelkovic e Serrago) ma l’occasione migliore è ancora goriziana, con Piscopo che in tuffo si testa devia appena sul fondo una punizione di Jacopo Grion. Il tris arriva comunque a inizio ripresa, con un pizzico di fortuna che premia la voglia della Pro Gorizia: al 10’ corner battuto corto e arretrato da Grion, e conclusione da fuori di Aldrigo che trova la deviazione giusta per bucare ancora Bazzichetto. Il Chions non ci sta, e con caparbietà trova il gol che riapre i giochi con Valenta (non irreprensibile Dimroci nell’occasione), ma subito dopo i pordenonesi perdono Diop per il secondo cartellino giallo (contestatissimo dagli ospiti, frutto di un incontro ravvicinato un po’ troppo pepato con Gubellini, a sua volta ammonito) e così la Pro Gorizia può gestire. E non solo.

Perché con il Chions sbilanciato e orgogliosamente alla ricerca del secondo gol (bravo Buso su Serrago) i padroni di casa possono colpire ancora, e non perdonano con Gubellini che al 24’ brucia il diretto avversario, entra in area e scarica sul secondo palo il diagonale che vale il 4-1 e una buona fetta di qualificazione.