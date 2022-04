Dai Giochi della neve a Eyof 2023, premiati gli atleti Fvg a cinque cerchi

TRIESTE. Una regione dall’anima sportiva che dopo la partecipazione alle Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali è già pronta a vivere la prossima sfida, il Festival olimpico della gioventù europea (Eyof) 2023.

Si è respirato orgoglio nella premiazioni ospitata nel palazzo della Regione e voluta dal Coni del Friuli Venezia Giulia e dal Cip (Comitato paralimpico) per festeggiare gli atleti che hanno preso parte all’avventura a cinque cerchi di Pechino.

Un orgoglio legittimato da una constatazione che il presidente del comitato olimpico regionale Giorgio Brandolin e l’assessore allo sport Tiziana Gibelli non perdono occasione di sottolineare: il Friuli Venezia Regione è la prima regione nel rapporto tra atleti olimpici e abitanti. «Da noi si vive sport in quasi tutte le famiglie, con intensità e impegno. Tutto questo è possibile grazie a un gioco di squadra che coinvolge anche le istituzioni, dalla Regione alle amministrazioni locali. Senza il supporto delle istituzioni una serie di iniziative e diverse società in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo avrebbero già cessato l’attività. Non deve nemmeno sorprendere che celebriamo i campioni degli sport invernali a Trieste perchè non solo è la sede della Regione ma è anch’essa una città dello sci. Una città di mare con quattro sci club e una pista in plastica che è centro tecnico federale», ha ribadito Brandolin.

IL FUTURO

L’assessore Gibelli, ringraziati gli atleti dopo un messaggio di saluto del presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ha passato il testimone dalla partecipazione all’avventura olimpica e paralimpica all’Eyof del prossimo anno. «Il Festival della gioventù olimpica inaugurerà una maratona di eventi che si concluderà il primo gennaio 2025 quando la regione sarà protagonista a livello internazionale con Gorizia e Nova Gorica capitale europea della cultura. L’Eyof sarà un banco di prova perchè coinvolgerà tutto il territorio (la cerimonia di inaugurazione si terrà a Trieste, ad esempio ndr) e dovremo gestire migliaia di ospiti. E visto che lo sport è anche cultura troverà sicuramente spazio anche nell’ambito delle celebrazioni del 2025».

I PREMIATI Applauditi anche dal prefetto di Trieste Annunziato Vardè, sono stati stati celebrati i nove atleti Fvg presenti alle Olimpiadi e l’atleta in gara alle Paralimpiadi. Spazio quindi agli specialisti del bob Mattia Variola e Giada Andreutti, ai fondisti Cristina Pittin e Davide Graz, al combinatista nordico Raffaele Buzzi e a quello che con i suoi 32 anni è il “veterano” della spedizione, Alessandro Pittin, anche se dalla sua Cercivento si è trasferito in Val di Fiemme. E ancora Lara Della Mea, 30° nel gigante, e, applauditissima, l’atleta paralimpica Martina Vozza con la guida Ylenia Sabidussi. Ottava nel gigante tra gli ipovedenti, può coltivare ambizioni da podio nell’edizione di Milano-Cortina 2026. Assenti giustificate la biatlheta Lisa Vitozzi e la figlia e nipote d’arte Martina Di Centa.

Un premio è stato attribuito a Peter Gerdol, triestino di nascita e tarvisiano di adozione, direttore della Coppa del Mondo femminile, e ai mezzi di informazione che ha seguito con attenzione i nostri atleti alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. Un premio è stato assegnato al lavoro svolto da Il Piccolo.