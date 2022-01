Slittano i campionati di volley si torna in campo il 6 gennaio. Anche il calcio verso il rinvio

La Fipav ha diramato un nuovo stop per l’attività dalla serie B in giù. E la Figc regionale potrebbe fare lo stesso facendo riprendere l’attività il 30 gennaio

TRIESTE. «Al momento non sussistono le condizioni sanitarie necessarie per far ripartire in sicurezza i campionati».

La Federazione Italiana Pallavolo ha motivato così la decisione presa di sospendere ogni attività federale (ad eccezione dei campionati di serie A maschile e femminile) fino al prossimo 6 febbraio. Oggi il mondo del calcio dilettantistico potrebbe fare altrettanto.

PALLAVOLO I campionati nazionali di serie B e C, quelli regionali di serie D, le Divisioni e tutti i campionati nazionali di categoria non riprenderanno il 24 gennaio, come inizialmente previsto.