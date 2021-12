Ecco coach Furlani: l’orgoglio del baseball ronchese

Gli è stato consegnato un riconoscimento dal Comune per quanto ha fatto nello sport che l’ha visto protagonista anche negli Stati Uniti

RONCHIUn riconoscimento alla carriera. Ma anche alla passione, al sacrificio che ha sempre profuso nel mondo del baseball. È quello che per mano dell’assessore allo Sport, Erika Battistella, l’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ha consegnato ad Alberto Furlani. «Grazie per la tua passione, il tuo credo e l’impegno che trasmetti agli atleti del nostro Comune e non solo». Ecco che cosa riporta la targa che impreziosirà la libreria di Furlani.