Scoppia il Covid nel Südtirol: la gara con la Triestina a rischio

TRIESTE. Quasi certamente, Sudtirol-Triestina in programma sabato 18 dicembre non si giocherà. La causa è una serie di casi di positività al covid riscontrati tra i giocatori altoatesini. In realtà, ne erano già emersi due poco prima del big-match con il Padova di domenica scorsa. Ma poi al seguente giro di tampioni si sono aggiunti altri 6 giocatori, oltre a un caso positivo tra i collaboratori dello staff tecnico.

