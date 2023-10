Nomi, volti, storie: il memoriale delle vittime del Vajont

Il 9 ottobre 1963 metà di una montagna precipita nel lago della grande diga del Vajont, al confine tra Veneto e Friuli. Un'enorme massa d'acqua superò la diga cancellando letteralmente tutti i paesi intorno a Longarone. Un evento che ha segnato la storia d'Italia, ma ancor più la storia delle popolazioni di quelle terre. A 60 anni di distanza, insieme a tutti voi, vogliamo ricordare le 1.910 persone che persero la vita.

Come funziona: puoi effettuare una ricerca inserendo nel riquadro in basso il nome, il cognome, l'età o il luogo di nascita delle vittime. In basso, sotto la tabella, è possibile scorrere tutte le pagine con i nomi delle 1.910 vittime